Em noite de Michael, Flamengo vence o Atlético-GO no Maracanã

Michael balançou a rede duas vezes e decidiu o jogo para o Flamengo Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Os cerca de 18 mil torcedores que foram ao Maracanã. na noite desta sexta (05), viram Michael brilhar e garantir três pontos para o Flamengo no Brasileirão. O atacante criou os principais lances de perigo e marcou duas vezes na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-GO, em jogo atrasado pela 19ª rodada do campeonato

.Com o resultado, o Flamengo chegou aos 53 pontos e voltou à vice-liderança. O time de Renato Gaúcho está a nove do líder Atlético-MG, com 62. Na próxima segunda-feira (08), o Rubro-Negro vista a Chapecoense, na Arena Condá, às 20h.

O JOGO

O primeiro tempo se desenrolou como esperado: o Flamengo com a posse de bola e o Atlético-GO posicionado atrás, aguardando a chance de contra-atacar. Cenário já vivido pelo time de Renato Gaúcho em outros jogos no Maracanã, e a dificuldade em superar uma equipe postada de forma defensiva também se repetiu. A primeira finalização certa veio em cabeçada de Rodrigo Caio, aos 33, que o goleiro Fernando Miguel defendeu sem sustos. Antes disso, quase nada.

O Atlético-GO, por sua vez, conseguiu ir ao ataque esporadicamente, mas as finalizações não foram precisas. A saída de bola da equipe de Eduardo Souza também assustou: foram três erros que deram ao Flamengo a bola no campo de ataque, mas Bruno Henrique, Gabi & Cia não aproveitaram. Já nos minutos finais, Michael "acordou". Aos 43, o camisa 19 fez boa jogada individual, pela esquerda, e o cruzamento cruzou a pequena área, mas ninguém tocou na bola.

A posse de bola seguiu com o Flamengo e, em um raro lance de construção do time, Everton Ribeiro deu ótimo passe para Isla, que chegou na linha de fundo e rolou para trás. Michael, como um centroavante, finalizou para abrir o placar.

O gol fez bem à partida. Na volta do intervalo, o Flamengo foi mais intenso e, diante de um adversário mais exposto, criou mais chances. As finalizações, contudo, seguiram imprecisas. Foram muitas, mas Fernando Miguel pouco trabalhou. A melhor foi justamente de Michael, rente à trave, logo aos dois minutos. Gabigol teve grande chance aos 26, mas não acertou a cavadinha.