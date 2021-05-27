Em melhor início de Libertadores pelo Flamengo, Gabigol busca artilharia isolada na fase de grupos

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Herói do título de 2019 e maior artilheiro do Flamengo na Libertadores, o atacante Gabriel Barbosa faz seu melhor início de Copa, em número de gols, vestindo o Manto. São seis gols nas cinco rodadas realizadas e, nesta quinta-feira, o camisa 9 rubro-negro buscará terminar a fase de grupos da Copa como artilheiro isolado. O confronto com o Vélez Sarsfield, da Argentina, será às 21h no Estádio do Maracanã, e contará com transmissão em tempo real do LANCE!.

Além de Flamengo e Vélez e LDU e Unión La Calera, pelo Grupo G, dois jogos do Grupo A encerram a fase de grupos nesta quinta: Palmeiras e Universitario, em São Paulo, e Defensa y Justicia e Independiente Del Valle, na Argentina. Confira a situação de todas chaves e as equipes já classificados para as oitavas de final!OS ARTILHEIROS DO MOMENTO

Antes dos jogos desta quinta, três atletas dividem a artilharia da Libertadores: Gabigol, do Flamengo, Hulk, do Atlético-MG, Borja, do Junior Barranquilla. O Galo já disputou as rodadas da fase de grupos e está classificado para as oitavas de final da Copa, enquanto o time colombiano não conseguiu a vaga.

Christian Ortíz, do Del Valle, está na briga para encerrar a fase de grupos como artilheiro. São cinco gols do meia, que deve estar em campo contra o Defensa y Justicia, mas o clube equatoriano já não mais chances de classificação na Copa.2021 DE GABI SUPERA INÍCIO DE EDIÇÕES PASSADAS

Em sua primeira Libertadores pelo Flamengo, em 2019, Gabigol foi o herói e artilheiro do Bi da América com nove gols, sendo dois na final contra o River Plate, em Lima. Contudo, a fase de grupos do atacante não foi tão boa: dois gols - um contra o San José e outro contra a LDU - em cinco partidas. No mata-mata, o camisa 9 brilhou, com gols diante do Emelec, Inter, Grêmio e River.