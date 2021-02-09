Em meio ao Mundial, Wesley se aproxima de retorno ao Palmeiras em campo

Crédito: Divulgação/Palmeiras

O Palmeiras se prepara para jogar a disputa do terceiro lugar do Mundial de Clubes contra o Al-Ahly, do Egito, na quinta-feira (11) em Doha, no Catar. O atacante Wesley, em transição física, tem participado dos treinamentos com o elenco e está próximo de retornar aos gramados após mais de três meses afastado por lesão.

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Wesley machucou o joelho esquerdo na vitória por 1 a 0 sobre o Red Bull Bragantino no dia 5 de novembro, em duelo válido pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil - na estreia do técnico Abel Ferreira. Desde então, o atacante foi desfalque nas 27 partidas seguintes disputadas pelo Verdão.

Apesar do tempo fora do time, a Cria da Academia ainda domina algumas estatísticas individuais. Com 28 partidas entre os profissionais, o camisa 47 é o quarto colocado em dribles dentre todo o elenco na temporada atual, com 27 fintas; o quinto que mais finalizou corretamente e o sexto com mais assistências, com seis passes para gols de seus companheiros.

>> Veja a tabela completa do Brasileirão e simule os próximos jogosQuando retornar do Mundial de Clubes, o Palmeiras terá mais cinco jogos no Brasileirão, além das finais da Copa do Brasil (nos dias 28 de fevereiro e 7 de março). A ideia é que Wesley seja utilizado antes do primeiro jogo diante do Grêmio na decisão do mata-mata nacional.