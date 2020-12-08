Em meio a sondagens, Marcos Leonardo não é relacionado para jogo do Santos na Libertadores

Crédito: Ivan Storti\Santos FC

Em momento decisivo para a sua carreira, o atacante Marcos Leonardo não foi relacionado para o duelo entre Grêmio e Santos, nesta quarta-feira (09), às 19h15, pelo confronto de ida pelas quartas de final da Libertadores, na arena gremista.

O jovem, de 17 anos, está sem agenciamento e deve decidir o novo responsável pela sua carreira nos próximos dias. O LANCE! apurou que Marcos foi alvo de sondagens recentes de clubes da Espanha, França e Itália. O Santos ainda não foi comunicado formalmente sobre os interesses, e a definição do novo empresário pode ajudar no avanço das conversas.

Marcos Leonardo tem contrato com o Peixe até outubro de 2022 e a sua multa rescisória chega a 100 milhões de euros (R$ 615 mi), contudo o jogador deseja permanecer no Alvinegro, onde sonha em deixar o clube pelo menos com títulos conquistados. Por outro lado, o duelo contra o Tricolor Gaúcho é o terceiro consecutivo que o atacante não é relacionado. Enquanto está sem agente, pessoas da família de Marcos estão a frente das questões que envolvem a revelação santista e aguardam a definição do novo empresário do atacante para se reunir com a diretoria santista para discutir o futuro do jogador.