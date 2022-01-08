Em meio a renovação de 'medalhões', Corinthians tem 10 jogadores com contratos para terminar em 2022; veja lista

A reapresentação do Corinthians acontece na próxima segunda-feira (10), no período da manhã, e enquanto o elenco se prepara para retornar aos treinamentos, a diretoria trata de resolver as situações dos jogadores que entraram em 2022 sendo o último ano de contrato com o Timão.+ Narrador é demitido da Globo; veja as últimas movimentações de jornalistas esportivos

Recentemente, o Alvinegro anunciou as renovações contratuais de dois líderes do elenco: Cássio e Fagner. Ambos estavam nos últimos doze meses de contrato, e seguem no clube até o final de 2024.

Além deles, o anúncio da extensão contratual de Gil é esperado a qualquer momento. Com isso, a trinca de experientes defensores, que liderava as pendências contratuais, será resolvida.

INDEFINIÇÕES

Dessa forma, o Corinthians iniciará a pré-temporada apenas com Fábio Santos e Gabriel, dos considerados titulares, com a situação contratual indefinida. A diretoria não iniciou conversas, e o status tanto do lateral-esquerdo como do volante devem ser resolvidas ao longo da temporada.

Outro jogador, contudo reserva, com situação indeterminada, é João Pedro. Contratado por empréstimo junto ao Porto para atuar quando Fagner estivesse indisponível ou cansado, ele perdeu o posto para Du Queiroz, meia que atuou improvisado na posição.

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Sob esse pretexto, João Pedro teve apenas alguns minutos em campo e falhou decisivamente na derrota contra o Ceará, na 35ª rodada do Brasileirão, perdendo muito espaço.

Quem vive situação parecida é o volante Roni. Após as chegadas de Giuliano e Renato Augusto, o meia atuou cada vez menos com Sylvinho, e sua situação só deve ter um desfecho nos próximos meses.

NÃO DEVEM RENOVAR

Danilo Avelar é outro com contrato até dezembro, mas o defensor não deve receber uma extensão contratual. Ele interessa ao Ceará, e desde junho de 2021 está afastado do elenco por cometer injúria racial enquanto participava de um jogo online.

Do sub-20, o atacante Cauê, que atuou em 15 jogos pelo profissional no último ano, é outro que não deve ser aproveitado pelo Time do Povo.

NEGOCIADOS

Dois jogadores cujo contrato com o Timão expirava no final de dezembro, quatro já foram vendidos: o volante Richard, o meia Sornoza e os atacantes Marquinhos e André Luís. Todos foram negociados em definitivo e não retornam ao Alvinegro.

VEJA ABAIXO TODOS OS JOGADORES DO CORINTHIANS CUJO CONTRATO EXPIRA DURANTE 2022

Fábio Santos - Contrato até 31/12/2021Danilo Avelar - Contrato até 31/12/2021Gil- Contrato até 31/12/2021João Pedro - Contrato até 30/06/2022Gabriel - Contrato até 31/12/2021Roni - Contrato até 31/12/2021Thiaguinho - Contrato até 31/12/2021Ruan Oliveira - 30/06/2022Rafael Bilu - Contrato até 31/12/2022Cauê - Contrato até 30/03/2022