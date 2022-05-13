Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Em meio a protestos, Flamengo desembarca em Fortaleza para partida contra o Ceará

Apesar da classificação na Copa do Brasil, Rubro-Negro segue pressionado por não estar desempenhando bom futebol à altura do elenco...

Publicado em 13 de Maio de 2022 às 20:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mai 2022 às 20:38
O Flamengo desembarcou em Fortaleza, na noite desta sexta-feira, para a partida contra o Ceará. Em meio a protesto e cobranças em cima da diretoria, os rubro-negros jogaram pipoca quando a cúpula do clube começou a desembarcar do ônibus. Entre os presentes da diretoria, o presidente Rodolfo Landim foi o mais hostilizado. Por outro lado, os jogadores foram recepcionados com muita festa pelos torcedores na porta do hotel.
>>> Liga de clubes brasileiros: saiba quais times já aderiram à Libra e quem está na esperaPaulo Sousa está pressionado, em razão do time não estar desempenhando um futebol condizente com o poder técnico e financeiro do elenco. Hoje, o Rubro-Negro é o 14ª colocado na tabela com apenas cinco pontos, enquanto os cearenses estão em 17º, na zona de rebaixamento, com apenas três.
Neste sábado, as equipes se enfrentam pela sexta rodada da Série A do Brasileirão e só a vitória interessa para ambos.
Crédito: FlamengochegaàFortalezaparapartidacontraoCeará(Foto:PaulaReis/Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Michelle Barros e Shia Phoenix anunciam gravidez do primeiro filho
Michelle Barros e Shia Phoenix anunciam gravidez do primeiro filho
Imagem de destaque
Quem é o delegado da PF alvo de ordem do governo Trump para deixar os EUA
Veja como é a declaração do IR do MEI e por que categoria entrega dois documentos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados