Em meio a protestos, Flamengo desembarca em Fortaleza para partida contra o Ceará

O Flamengo desembarcou em Fortaleza, na noite desta sexta-feira, para a partida contra o Ceará. Em meio a protesto e cobranças em cima da diretoria, os rubro-negros jogaram pipoca quando a cúpula do clube começou a desembarcar do ônibus. Entre os presentes da diretoria, o presidente Rodolfo Landim foi o mais hostilizado. Por outro lado, os jogadores foram recepcionados com muita festa pelos torcedores na porta do hotel.

>>> Liga de clubes brasileiros: saiba quais times já aderiram à Libra e quem está na esperaPaulo Sousa está pressionado, em razão do time não estar desempenhando um futebol condizente com o poder técnico e financeiro do elenco. Hoje, o Rubro-Negro é o 14ª colocado na tabela com apenas cinco pontos, enquanto os cearenses estão em 17º, na zona de rebaixamento, com apenas três.

Neste sábado, as equipes se enfrentam pela sexta rodada da Série A do Brasileirão e só a vitória interessa para ambos.