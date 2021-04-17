AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Em meio a maratona de jogos, Mancini explica necessidade de rodízio no Corinthians
futebol

Em meio a maratona de jogos, Mancini explica necessidade de rodízio no Corinthians

Treinador corintiano diz que decisão faz parte de um planejamento e precisa 'respeitar o tempo de cada um'...

Publicado em 17 de Abril de 2021 às 13:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 abr 2021 às 13:00
Nos próximos oito dias, o Corinthians entrará em campo sete vezes, sendo dois em outros países. E a sequência pode aumentar, caso o Timão chegue as finais do Paulistão, chegando em 13 partidas em 35 dias.
>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosPor conta disso, o técnico corintiano Vagner Mancini garante que o rodízio entre os atletas se torna uma necessidade para não comprometer o planejamento foi pelo Departamento de Futebol do clube.
– Rodízio é uma necessidade, porque nenhum atleta aguentaria entrar em campo em uma sequência como a que nós vimos, os jogos vão ser em oito dias, então é de fundamental importância que a gente equilibre o tempo de cada um em campo, e a gente não pode jogar fora um planejamento por algo que tá acontecendo em campo – disse o treinador em entrevista coletiva virtual concedida após o empate 1 a 1 contra o São Bento, na Neo Química Arena, pela sétima rodada do Paulistão, na noite desta sexta-feira (16).
Por conta do calendário encavalado, os jogadores corintianos estão passando por uma série de testes nos últimos jogos, para que o Mancini defina o time titular que iniciará a estreia do Timão na Copa Sul-Americana, na próxima quinta-feira (22), às 21h30, contra River Plate (PAR), no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, pela primeira rodada do grupo E.
No entanto, durante as experiências feitas pelo treinador, até para não desgastar os atletas, o time não tem feito boas atuações e ainda perdeu uma invencibilidade de 10 jogos, ao ser derrotado por 2 a 1, de virada, para a Ferroviária, na última terça-feira (13), na Arena Fonte Luminosa, em jogo adiantado da sétima rodada do Campeonato Paulista, combinado com o empate, em casa, por 1 a 1, contra o São Bento, que ainda não venceu neste Estadual, nesta sexta-feira (16), pela sexta rodada da competição.
- A gente quer vencer todas as partidas, mas nem sempre é possível, do outro lado também há uma equipe que briga, que luta, que joga e nós temos que respeitar exatamente o tempo de cada um, até pra que você não torne a sua temporada ainda mais difícil, perdendo jogadores por lesões - comentou o comandante.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Novo tarifaço dos EUA: alívio no agro do ES e má notícia para o setor de rochas
Carteira de trabalho digital
A escala 6x1 e o redesenho do planejamento tributário das empresas
Imagem de destaque
Segundo suspeito de matar homem na frente da família é preso em Aracruz

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados