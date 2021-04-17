Em meio a maratona de jogos, Mancini explica necessidade de rodízio no Corinthians

Nos próximos oito dias, o Corinthians entrará em campo sete vezes, sendo dois em outros países. E a sequência pode aumentar, caso o Timão chegue as finais do Paulistão, chegando em 13 partidas em 35 dias.

>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosPor conta disso, o técnico corintiano Vagner Mancini garante que o rodízio entre os atletas se torna uma necessidade para não comprometer o planejamento foi pelo Departamento de Futebol do clube.

– Rodízio é uma necessidade, porque nenhum atleta aguentaria entrar em campo em uma sequência como a que nós vimos, os jogos vão ser em oito dias, então é de fundamental importância que a gente equilibre o tempo de cada um em campo, e a gente não pode jogar fora um planejamento por algo que tá acontecendo em campo – disse o treinador em entrevista coletiva virtual concedida após o empate 1 a 1 contra o São Bento, na Neo Química Arena, pela sétima rodada do Paulistão, na noite desta sexta-feira (16).

Por conta do calendário encavalado, os jogadores corintianos estão passando por uma série de testes nos últimos jogos, para que o Mancini defina o time titular que iniciará a estreia do Timão na Copa Sul-Americana, na próxima quinta-feira (22), às 21h30, contra River Plate (PAR), no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, pela primeira rodada do grupo E.

No entanto, durante as experiências feitas pelo treinador, até para não desgastar os atletas, o time não tem feito boas atuações e ainda perdeu uma invencibilidade de 10 jogos, ao ser derrotado por 2 a 1, de virada, para a Ferroviária, na última terça-feira (13), na Arena Fonte Luminosa, em jogo adiantado da sétima rodada do Campeonato Paulista, combinado com o empate, em casa, por 1 a 1, contra o São Bento, que ainda não venceu neste Estadual, nesta sexta-feira (16), pela sexta rodada da competição.