Em meio à greve no Cruzeiro, presidente está na Europa fazendo palestra sobre desafios de gestão

O Cruzeiro tem mais um triste capítulo em sua recente história com a paralisação dos jogadores do clube pelos atrasos salariais. E o presidente Sérgio Santos Rodrigues está em Portugal onde participa de um curso sobre gestão no futebol e não está respondendo pelo clube no momento, em meio a mais uma crise no time mineiro, que deverá jogar pelo terceiro ano seguido a Série B do Brasileiro. A ausência de Sérgio no clube tem gerado ainda mais resistências com o seu nome para o torcedor e internamente, pois não anda tendo boas relações com o principal parceiro comercial do clube, Pedro Lourenço, que expôs publicamente sua insatisfação com a atual gestão cruzeirense. Outra viagem à Europa de Sérgio Santos Rodrigues, no fim de setembro, em Madrid, na Espanha para um curso de gestão e capacitação promovido pela FIFA, gerou uma série de críticas, pois o clube azul está instável dentro de fora de campo. Sérgio alegou que a viagem já estava programada e terá de voltar ao velho mundo em janeiro, na Suiça. Greve dos jogadores​O goleiro Fábio, capitão do Cruzeiro, veio à público, para confirmar que os jogadores do clube irão paralisar os trabalhos até que haja uma solução sobre os constantes atrasos de salários com o elenco e funcionários da Raposa.Fábio relatou que os vencimentos estão fora do prazo há mais de seis meses, além de pendências ainda do ano de 2020. Com as chances de acesso praticamente zeradas, o Cruzeiro agora terá de se organizar para 2022 e tentar um projeto vencedor para retornar à elite nacional. E, a nova “treta” que a Raposa tem de lidar é com a confirmação da paralisação dos jogadores, que não vão se reapresentar nesta quinta-feira, após a folga depois do jogo contra o Botafogo, pela Série B. O clube azul fez o pagamento de uma folha para o time profissional, administrativo, base e feminino. Porém, ainda há pendências e as incertezas de que a os vencimentos serão colocados em dia, geram a forte insatisfação interna. Solucionar os constantes atrasos financeiros será vital para conseguir manter o técnico Vanderlei Luxemburgo para 2022, já que uma das suas exigências era que os salários ficassem em dia. A Raposa ainda não se manifestou sobre o caso. Confira a carta na íntegra​"Carta à Nação Azul.