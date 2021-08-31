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Em meio à folga do elenco do Palmeiras, Dudu treina na Academia de Futebol

Atacante decidiu seguir sua rotina de trabalhos físicos
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Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 18:13

LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2021 às 18:13
Crédito: Andre Penner / POOL / AFP
Dudu compareceu à Academia de Futebol, na manhã desta terça-feira (31), para realizar treinos físicos na área interna do centro de excelência. Mesmo com a folga concedida ao elenco do Palmeiras, o jogador decidiu seguir sua rotina de trabalhos com o preparador físico Thiago Maldonado.Tendo em vista que o próximo jogo do Verdão acontece apenas no dia 12 de setembro, a comissão técnica optou por retomar os trabalhos somente na quarta-feira (1). Com isso, os atletas ganharam três dias livres após o compromisso do time contra o Athletico-PR no último sábado.
Ainda assim, o camisa 4+3, que vive sua melhor fase desde o retorno do Catar, preferiu dar sequência ao treino de condicionamento físico com os profissionais que fazem seu acompanhamento há anos no clube. Weverton, Gómez e Piquerez, por sua vez, não puderam aproveitar de todo o período sem treinos, já que tiveram de se apresentar ontem (30) às respectivas seleções. Convocados para as Eliminatórias Sul-Americanas, os jogadores devem retornar ao clube no dia 10, de modo a estarem disponíveis na partida contra o Flamengo pelo Brasileirão.
A partida contra a equipe carioca, válida pelo primeira rodada do returno da competição nacional, está marcada para as 16h (horário oficial de Brasília) do domingo (12) no Allianz Parque.

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