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futebol

Em meio à crise no Vasco, Julio Brant oferece ajuda a Jorge Salgado

Líder da Sempre Vasco sinalizou com a possibilidade de fazer parte da reformulação do departamento de futebol do Cruz-Maltino. Clube vive o pior momento de sua história...

Publicado em 28 de Agosto de 2021 às 07:30

LanceNet

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Publicado em 

28 ago 2021 às 07:30
Crédito: Jorge Salgado venceu a eleição do Vasco validada pela Justiça. Julio Brant ficou em segundo lugar (Montagem LANCE!
Em meio ao pior momento da história do Vasco, um novo alinhamento político pode surgir no clube. Nada certo ainda, mas pode. O LANCE! apurou que Julio Brant, candidato derrotado na eleição do ano passado validada pela Justiça, acenou com uma ajuda a Jorge Salgado, eleito presidente no mesmo pleito.A sinalização de Brant, ainda sem retorno por parte do mandatário do clube, foi para de alguma forma auxiliar na reestruturação e reorganização do departamento de futebol. Vale destacar que os dois concorrentes da eleição validada pela Justiça têm relação amistosa, mas não fazem parte do mesmo grupo político.
O organograma do departamento de futebol tem Alexandre Pássaro como diretor executivo de futebol. Não há um contratado acima, como desejado nos planos da campanha de Jorge Salgado, nem existe um vice-presidente designado para o departamento. Novamente: ainda não há resposta de Salgado ao aceno de Brant, tampouco designações.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Coincidência ou não, os dois concorrentes da eleição validada pela Justiça - o pleito vencido por Luiz Roberto Leven Siano foi invalidado - se manifestaram no Twitter na última sexta-feira. Julio publicou que, num encontro com membros de torcidas organizadas, sugeriu nova reunião com Salgado. O presidente do clube afirmou que já recebeu Brant mais de uma vez em São Januário.

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