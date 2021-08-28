Em meio à crise no Vasco, Julio Brant oferece ajuda a Jorge Salgado

Em meio ao pior momento da história do Vasco, um novo alinhamento político pode surgir no clube. Nada certo ainda, mas pode. O LANCE! apurou que Julio Brant, candidato derrotado na eleição do ano passado validada pela Justiça, acenou com uma ajuda a Jorge Salgado, eleito presidente no mesmo pleito.A sinalização de Brant, ainda sem retorno por parte do mandatário do clube, foi para de alguma forma auxiliar na reestruturação e reorganização do departamento de futebol. Vale destacar que os dois concorrentes da eleição validada pela Justiça têm relação amistosa, mas não fazem parte do mesmo grupo político.