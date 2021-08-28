Em meio à crise no Vasco, Julio Brant oferece ajuda a Jorge Salgado

Em meio ao pior momento da história do Vasco, um novo alinhamento político pode surgir no clube. Nada certo ainda, mas pode. O LANCE! apurou que Julio Brant, candidato derrotado na eleição do ano passado validada pela Justiça, acenou com uma ajuda a Jorge Salgado, eleito presidente no mesmo pleito.A sinalização de Brant, ainda sem retorno por parte do mandatário do clube, foi para de alguma forma auxiliar na reestruturação e reorganização do departamento de futebol. Vale destacar que os dois concorrentes da eleição validada pela Justiça têm relação amistosa, mas não fazem parte do mesmo grupo político.
O organograma do departamento de futebol tem Alexandre Pássaro como diretor executivo de futebol. Não há um contratado acima, como desejado nos planos da campanha de Jorge Salgado, nem existe um vice-presidente designado para o departamento. Novamente: ainda não há resposta de Salgado ao aceno de Brant, tampouco designações.
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Coincidência ou não, os dois concorrentes da eleição validada pela Justiça - o pleito vencido por Luiz Roberto Leven Siano foi invalidado - se manifestaram no Twitter na última sexta-feira. Julio publicou que, num encontro com membros de torcidas organizadas, sugeriu nova reunião com Salgado. O presidente do clube afirmou que já recebeu Brant mais de uma vez em São Januário.