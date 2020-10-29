Em meio à crise, muros do Nilton Santos amanhecem pichados em protesto contra diretoria do Botafogo

Crédito: Muros do Nilton Santos foram pichados com muitas críticas à diretoria do Botafogo (Reprodução

Após a derrota por 1 a 0 para o Cuiabá no primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil, parte da torcida do Botafogo protagonizou uma série de protestos contra a diretoria do clube. Com isso, eles voltaram a demonstrar sua indignação e os muros do estádio Nilton Santos amanheceram pichados, nesta quinta.

Vale destacar que a crise no clube foi instaurada depois do resultado negativo e da fraca atuação diante da equipe mato-grossense. Na mesma noite, o youtuber Felipe Neto falou em 'inevitável falência' e destacou que o Comitê Executivo de Futebol, formado por Nelson Mufarrej, Carlos Augusto Montenegro, Manoel Renha, Ricardo Rotenberg e Cláudio Good, mudou o projeto inicial do S/A "na marra".Muros do Nilton Santos amanhecem pichados (Reprodução)No dia seguinte, Felipe ressaltou que a declaração foi um desabafo de um torcedor apaixonado pelo Glorioso. No entanto, durante longa coletiva de imprensa, Carlos Augusto Montenegro rebateu às declarações e afirmou que o Botafogo "está falido". As principais críticas da torcida são sobre a falta de transparência na mudança para o S/A (clube empresa), que segue emperrado no clube.

Além disso, o treinador Bruno Lazaroni foi demitido ao lado do auxiliar técnico Fabio Lefundes e preparador físico, Felippe Capella. A diretoria segue em busca de um novo treinador e o plano A trata-se de Alexandre Gallo, ex-diretor de futebol, de 53 anos. Ele é a indicação de Túlio Lustosa para comandar a equipe do Alvinegro.