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Em meio à crise, muros do Nilton Santos amanhecem pichados em protesto contra diretoria do Botafogo

Após derrota para o Cuiabá na Copa do Brasil, crise aumenta no Glorioso e parte da torcida pressiona dirigentes, jogadores e o futuro do S/A, que segue emperrado no clube...

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 18:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 out 2020 às 18:07
Crédito: Muros do Nilton Santos foram pichados com muitas críticas à diretoria do Botafogo (Reprodução
Após a derrota por 1 a 0 para o Cuiabá no primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil, parte da torcida do Botafogo protagonizou uma série de protestos contra a diretoria do clube. Com isso, eles voltaram a demonstrar sua indignação e os muros do estádio Nilton Santos amanheceram pichados, nesta quinta.
Vale destacar que a crise no clube foi instaurada depois do resultado negativo e da fraca atuação diante da equipe mato-grossense. Na mesma noite, o youtuber Felipe Neto falou em 'inevitável falência' e destacou que o Comitê Executivo de Futebol, formado por Nelson Mufarrej, Carlos Augusto Montenegro, Manoel Renha, Ricardo Rotenberg e Cláudio Good, mudou o projeto inicial do S/A "na marra".Muros do Nilton Santos amanhecem pichados (Reprodução)No dia seguinte, Felipe ressaltou que a declaração foi um desabafo de um torcedor apaixonado pelo Glorioso. No entanto, durante longa coletiva de imprensa, Carlos Augusto Montenegro rebateu às declarações e afirmou que o Botafogo "está falido". As principais críticas da torcida são sobre a falta de transparência na mudança para o S/A (clube empresa), que segue emperrado no clube.
Além disso, o treinador Bruno Lazaroni foi demitido ao lado do auxiliar técnico Fabio Lefundes e preparador físico, Felippe Capella. A diretoria segue em busca de um novo treinador e o plano A trata-se de Alexandre Gallo, ex-diretor de futebol, de 53 anos. Ele é a indicação de Túlio Lustosa para comandar a equipe do Alvinegro.
O Botafogo volta a campo no próximo sábado, quando recebe o Ceará, às 17h (de Brasília), no Niton Santos, em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe jogará sob o comando do preparador de goleiros, Flávio Tênius.Muros do Nilton Santos amanhecem pichados (Reprodução)

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