Em meio a Copa do Brasil, Juventude recebe o embalado Guarani

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A partir das 18h15 (Horário de Brasília) deste domingo, Juventude e Guarani medem forças em jogo decisivo pela 19ª rodada da Série B.Como chegam

O Jaconero é uma das forças da competição. Com um sistema de jogo forte, principalmente o lado defensivo, a equipe de Pintado demonstra força nos momentos importantes e tem somado pontos que mantém o time no G-4 do torneio.

Por outro lado está o Guarani, que vive uma fase de ascensão desde a chegada do técnico Felipe Conceição, que ajustou a defesa e deu confiança aos jogadores. Agora, o time campineiro é o 13º colocado, com 21 pontos.

Prováveis Escalações:

Juventude: Marcelo Carné; Igor, Genílson, Bareiro e Eltinho; João Paulo, Gabriel Bochecha e Renato Cajá; Capixaba, Breno Lopes e Dalberto.