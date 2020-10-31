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Em meio a Copa do Brasil, Juventude recebe o embalado Guarani

Jaconero e Bugre se enfrentam neste domingo, a partir das 18h (Horário de Brasília), no Alfredo Jaconi...

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 17:09

LanceNet

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Publicado em 

31 out 2020 às 17:09
Crédito: Divulgação
A partir das 18h15 (Horário de Brasília) deste domingo, Juventude e Guarani medem forças em jogo decisivo pela 19ª rodada da Série B.Como chegam
O Jaconero é uma das forças da competição. Com um sistema de jogo forte, principalmente o lado defensivo, a equipe de Pintado demonstra força nos momentos importantes e tem somado pontos que mantém o time no G-4 do torneio.
Por outro lado está o Guarani, que vive uma fase de ascensão desde a chegada do técnico Felipe Conceição, que ajustou a defesa e deu confiança aos jogadores. Agora, o time campineiro é o 13º colocado, com 21 pontos.
Prováveis Escalações:
Juventude: Marcelo Carné; Igor, Genílson, Bareiro e Eltinho; João Paulo, Gabriel Bochecha e Renato Cajá; Capixaba, Breno Lopes e Dalberto.
Guarani: Gabriel Mesquita, Pablo (Cristóvam), Romércio, Wálber e Erick Daltro; Bruno Silva, Arthur Rezende e Lucas Crispim; Renanzinho, Júnior Todinho e Rafael Costa.

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