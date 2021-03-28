Em março, Palmeiras tem mês de menos jogos desde o retorno do futebol

Uma temporada depois, o futebol paulistas voltou a sofrer com a paralisação do Paulistão e, com isso, o Palmeiras pouco entrou em campo em março, sendo este o mês no qual o Verdão menos atuou desde a volta da modalidade no país, em julho de 2020.Sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, o Alviverde reencontrou o gramado em no fim de julho do ano passado, fazendo apenas três partidas em nove dias. Desde então, o time enfrentou uma enorme maratona de jogos e, devido ao sucesso nas diferentes competições que disputou, disputou a quantidade máxima de partidas que poderia na temporada.Com isso, o time disputou, em média, 7,5 partidas por mês desde o retorno do futebol no Brasil. Em março de 2021, porém, o Maior Campeão Nacional entrou em campo apenas cinco vezes, vencendo três e empatando duas, além de conquistar a Copa do Brasil.