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futebol

Em março, Palmeiras tem mês de menos jogos desde o retorno do futebol

Com paralisação do futebol Paulista, Verdão entrou em campo apenas cinco vezes...

Publicado em 28 de Março de 2021 às 07:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 mar 2021 às 07:35
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Uma temporada depois, o futebol paulistas voltou a sofrer com a paralisação do Paulistão e, com isso, o Palmeiras pouco entrou em campo em março, sendo este o mês no qual o Verdão menos atuou desde a volta da modalidade no país, em julho de 2020.Sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, o Alviverde reencontrou o gramado em no fim de julho do ano passado, fazendo apenas três partidas em nove dias. Desde então, o time enfrentou uma enorme maratona de jogos e, devido ao sucesso nas diferentes competições que disputou, disputou a quantidade máxima de partidas que poderia na temporada.Com isso, o time disputou, em média, 7,5 partidas por mês desde o retorno do futebol no Brasil. Em março de 2021, porém, o Maior Campeão Nacional entrou em campo apenas cinco vezes, vencendo três e empatando duas, além de conquistar a Copa do Brasil.
O mês de abril, deste modo, é uma incógnita, dado que o Paulistão não pode decorrer no estado de São Paulo até o fim da fase emergencial, que foi adiada até o dia 11. O Palmeiras, no entanto, segue trabalhando na Academia de Futebol, visando os confrontos pela Recopa Sul-Americana e Supercopa do Brasil.

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