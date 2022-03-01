Em mais uma decisão pelo Palmeiras, Veiga celebra torcida no Allianz: 'Todos aqui sabem o peso que ela tem'

O Palmeiras chega nesta quarta-feira para mais uma decisão, desta vez pela Recopa Sul-Americana, contra o Athletico-PR, no Allianz Parque. Depois de algum tempo, o estádio volta a receber o torcedor para uma final e os jogadores se mostram animados com a possibilidade, como é o caso de Raphael Veiga, que projetou o duelo e falou da importância da torcida.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Em entrevista para a TV oficial do clube, o meia palmeirense não escondeu a empolgação por disputar uma decisão com as arquibancadas quase cheias (lotação permitida é de 70% do total), algo que não aconteceu até aqui nesses últimos tempos. Ele espera que a festa possa ocorrer dentro e fora de campo.

- Sempre que nós jogamos na nossa casa já é diferente, ainda mais agora que a torcida cada vez mais está enchendo os estádios, graças a Deus. Todo mundo que joga aqui sabe o peso que a torcida faz, nós jogadores também sentimos isso, essa atmosfera toda, então espero que eles possam fazer uma festa do lado de fora e a gente do lado de dentro também possa fazer a festa.Veiga vai disputar sua nona decisão de título pelo Palmeiras em pouco mais de um ano e meio. Embora, de modo geral, o time tem se acostumado a vencer nesse período, a motivação pela Recopa é a mesma, ainda mais por se tratar de uma taça que o Verdão ainda não conquistou em sua vitoriosa história.

- Sempre vencer, ganhar títulos, é importante, ainda mais para nós que estamos no Palmeiras, sempre bom ganhar, e a gente que acostumou a vencer, a gente também quer ganhar novamente. É um título especial, porque é um título que o clube ainda não tem, então a gente tem tudo para fazer um bom jogo e colocar mais um troféu ali na nossa estante - declarou o meia.

Apesar da confiança, o camisa 23 sabe muito bem a qualidade do adversário que o Alviverde enfrentará. Depois de um ano emprestado ao Furacão, em 2018, Veiga se adaptou muito bem ao time da Arena da Baixada e voltou com outro status ao Allianz Parque. Por lá ele foi campeão da Copa Sul-Americana e tem a noção do que representa a disputa desses títulos para o Athletico.

- O Athletico é um time que eu já joguei lá, fiquei um ano, sei como funciona, sei a motivação que eles têm, ainda mais quando enfrenta times como o Palmeiras. Eles virão para cá totalmente motivados, porque é um título importante para eles, que não têm também. Vai ser um time que trará muita dificuldade, vai competir muito, vai colocar muita intensidade, a gente tem que tomar cuidado com os pontos fortes deles, e também explorar aquilo que eles não são tão bons - analisou artilheiro da equipe na temporada.

Mas Abel Ferreira e sua comissão técnica também sabem da qualidade do adversário e estão preparando a equipe durante toda a semana para encarar essa decisão de quarta-feira. O português poupou o time titular no Paulistão e teve praticamente uma semana de trabalho focado na Recopa. Raphael Veiga aprovou a preparação e disse que o elenco entendeu o que o professor queria.

- A gente tem trabalhado durante a semana, mesmo com jogo do Paulista, a gente treinou bastante, está muito motivado, fisicamente estamos muito bem, o Abel passou para a gente tudo o que ele acredita para este jogo, a gente entendeu muito bem a ideia, a gente vai chegar muito preparado para o jogo de amanhã (quarta-feira) - disse o meia, que não liga para "perder" o Carnaval:

- Eu nem sei o que é Carnaval, faz uns cinco ou seis anos, mas eu fico feliz, faço o que eu amo, nós fazemos o que a gente ama, então não é esforço nenhum.

Com o empate em 2 a 2 no jogo de ida, quem vencer o embate desta quarta-feira entre Palmeiras e Athletico-PR ficará com o título da Recopa Sul-Americana. Em caso de qualquer igualdade, a decisão será nos pênaltis.