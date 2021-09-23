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futebol

Em má fase, jogadores do Santos recebem apoio de crianças: 'Estamos com vocês'

Sem vencer há nove jogos, elenco do Peixe recebeu manifestação de apoio nesta quinta...

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 18:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 set 2021 às 18:58
Crédito: Ivan Storti / Santos FC
O elenco do Santos foi surpreendido na tarde desta quinta-feira (23). Os jogadores foram abordados por três crianças na frente do CT Rei Pelé. Demonstrando apoio, uma menina e dois meninos levaram uma faixa escrito ‘#ReageSantos, estamos com vocês’. Vários atletas, incluindo o uruguaio Carlos Sánchez, pararam para agradecer o carinho.- A energia negativa é o que está acontecendo no momento, então o positivo acaba ficando por baixo. Mas a energia positiva é importante, assim como dessas crianças que vieram aqui e das pessoas maiores que sentem vontade de tirar uma foto e demonstram carinho. Isso nos dá confiança e nos faz acreditar no que estamos fazendo. Temos muito a melhorar, mas queremos fazer grandes coisas para essa fase mudar rápido - disse o camisa 7 do Peixe.
Fora da Copa do Brasil depois da eliminação para o Athletico, além das eliminações na Copa Libertadores, Sul-Americana e há nove jogos sem vencer, o Santos abraçou em suas redes sociais a campanha #ReageSantos, levantada pela torcida santista.- Vamos abraçar o movimento da nação santista mais uma vez! É hora de nos unirmos pelo Santos Futebol Clube. Virar o jogo faz parte da nossa história e isso só é capaz ao lado do nosso torcedor. O futuro é Alvinegro. Vamos com tudo! #ReageSantos - escreveu o perfil oficial do Santos.
O próximo compromisso santista no Campeonato Brasileiro será no domingo (26), às 16h, fora de casa. O Peixe está na 14º colocado do Campeonato Brasileiro, com 24 pontos,

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