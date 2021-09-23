Em má fase, jogadores do Santos recebem apoio de crianças: 'Estamos com vocês'

O elenco do Santos foi surpreendido na tarde desta quinta-feira (23). Os jogadores foram abordados por três crianças na frente do CT Rei Pelé. Demonstrando apoio, uma menina e dois meninos levaram uma faixa escrito ‘#ReageSantos, estamos com vocês’. Vários atletas, incluindo o uruguaio Carlos Sánchez, pararam para agradecer o carinho.- A energia negativa é o que está acontecendo no momento, então o positivo acaba ficando por baixo. Mas a energia positiva é importante, assim como dessas crianças que vieram aqui e das pessoas maiores que sentem vontade de tirar uma foto e demonstram carinho. Isso nos dá confiança e nos faz acreditar no que estamos fazendo. Temos muito a melhorar, mas queremos fazer grandes coisas para essa fase mudar rápido - disse o camisa 7 do Peixe.