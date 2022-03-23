Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Em livro, Abel Ferreira revela estratégia que usou para vencer o Santos na final da Libertadores
futebol

Em livro, Abel Ferreira revela estratégia que usou para vencer o Santos na final da Libertadores

Treinador do Palmeiras analisou dez jogos do Peixe e concentrou marcação nos pontas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 mar 2022 às 17:46

Publicado em 23 de Março de 2022 às 17:46

Em livro lançado no início do mês, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, detalhou a estratégia que utilizou na vitória por 1 a 0 sobre o Santos na final da Copa Libertadores de 2020, no Maracanã.Na volta 34 do livro "Cabeça fria, coração quente", Abel Ferreira relata ter analisado dez partidas do Santos e concentrado as atenções no empate em 2 a 2 entre as equipes, no dia 5 de dezembro, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro de 2020.
Na semana da decisão, Abel Ferreira diz ter trabalho intensamente com o posicionamento dos laterais, com ajuda dos volantes, para tentar neutralizar o que ele apontou como ponto forte do Santos, a dupla de pontas Marinho e Soteldo. Ele pediu para os laterais estarem sempre a dois metros dos atacantes do Peixe.O livro exemplifica qual o temor do treinador do Palmeiras na decisão. Em um momento do confronto do dia 5 de dezembro, Zé Rafael deixou a entrada da área para pressionar a saída de bola do Santos e deixou Marinho em situação de um contra um com Viña.
Na semana da decisão, o treinador reforçou a necessidade de os volantes palmeirenses fazerem apenas cobertura lateral, sem sair na caça dos jogadores de meio-campo do Santos para evitar o 1 x 1. A responsabilidade de pressionar os volantes do Peixe passou para um dos atacantes.
Abel Ferreira relata no livro que os atacantes do Santos não conseguiram criar, reconhece que o Palmeiras também teve dificuldades ofensivas muito por ter poucos jogadores nas construções ofensivas e dá os méritos do gol de Breno Lopes aos jogadores, mas diz que o conceito da jogada foi muito trabalhado nos meses anteriores.
"Ganhar rebote ou segunda bola, procurar virada, movimento de 2x1 contra o lateral e cruzamento".
Crédito: OatacanteMarinhotevepoucoespaçonafinaldaLibertadoresde2020(Foto:IvanStorti/SantosFC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados