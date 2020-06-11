Em live, presidente do Cruzeiro diz que fará o 'possível e o impossível' para trazer Lucas Romero

Sérgio Rodrigues durante uma live no canal oficial do Cruzeiro, comentou que existe sim uma chance do atleta vestir a camisa estrelada novamente. E MAIS:Cruzeiro cria versão feminina do mascote Raposão e homenageia Salomé, torcedora símbolo do clubeCruzeiro realiza novos testes para a detecção da Covid-19Gestão Wagner Pires de Sá cedeu direitos de jogador menor de idade por duas vezes em 2019Vale se posiciona e nega que esteja negociando patrocínio com Cruzeiro, Atlético-MG e América-MGEx-dirigente se revolta com Éderson e 'cobra' mesma postura no Timão que teve na sua saída do Cruzeiro- Chance sempre há. Estamos trabalhando muito. Temos que ter o pé no chão. Temos falado desde o começo, colocando nos eixos o Cruzeiro. Existem situações de dólar alto, situações de mercado. Mas, de fato, é claro que a gente vai fazer o possível para ser viabilizado. E o impossível também. Do nosso feitio é sempre fazer fazer o possível e o impossível. Vamos deixar acontecer. Quem sabe a gente vai conseguir fazer essa grande entrega-disse na live. Lucas Romero jogou no Cruzeiro entre 2016 e 2019, fazendo 152 jogos, marcando três gols pela Raposa. Em agosto do ano passado, o time azul recebeu uma proposta do Independiente, que pagou 5 milhões de dólares na época pelo jogador, que além de jogar bem no meio de campo, teve boas atuações na lateral-direita, quando foi improvisado na posição.