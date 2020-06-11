Em live, presidente do Cruzeiro diz que fará o 'possível e o impossível' para trazer Lucas Romero

O volante Lucas Romero, que fez sucesso no Cruzeiro entre 2016 a 2019, e que defende o Independiente-ARG atualmente, está de fato na pauta da Raposa. O clube mineiro já disse publicamente que se interessa pelo jogador , de 26 anos, mas analisa as questões financeiras para viabilizar o negócio.
O próprio presidente do clube, Sérgio Santos Rodrigues, disse que está trabalhando e avaliando como viabilizar o retorno de Romero para a Toca da Raposa II.
Sérgio Rodrigues durante uma live no canal oficial do Cruzeiro, comentou que existe sim uma chance do atleta vestir a camisa estrelada novamente. E MAIS:Cruzeiro cria versão feminina do mascote Raposão e homenageia Salomé, torcedora símbolo do clubeCruzeiro realiza novos testes para a detecção da Covid-19Gestão Wagner Pires de Sá cedeu direitos de jogador menor de idade por duas vezes em 2019Vale se posiciona e nega que esteja negociando patrocínio com Cruzeiro, Atlético-MG e América-MGEx-dirigente se revolta com Éderson e 'cobra' mesma postura no Timão que teve na sua saída do Cruzeiro- Chance sempre há. Estamos trabalhando muito. Temos que ter o pé no chão. Temos falado desde o começo, colocando nos eixos o Cruzeiro. Existem situações de dólar alto, situações de mercado. Mas, de fato, é claro que a gente vai fazer o possível para ser viabilizado. E o impossível também. Do nosso feitio é sempre fazer fazer o possível e o impossível. Vamos deixar acontecer. Quem sabe a gente vai conseguir fazer essa grande entrega-disse na live. Lucas Romero jogou no Cruzeiro entre 2016 e 2019, fazendo 152 jogos, marcando três gols pela Raposa. Em agosto do ano passado, o time azul recebeu uma proposta do Independiente, que pagou 5 milhões de dólares na época pelo jogador, que além de jogar bem no meio de campo, teve boas atuações na lateral-direita, quando foi improvisado na posição.
Na Raposa foram quatro títulos. Dois bicampeonatos, do Campeonato Mineiro, em 2018 e 2019, e da Copa do Brasil, em 2017 e 2018.E MAIS:Drubscky confirma interesse do Cruzeiro em Romero, mas diz que o negócio é difícil por falta de dinheiroSTJD mantém perda de três mandos de campo do Cruzeiro pelos incidentes no jogo contra o PalmeirasSaulo Fróes vê 'gás novo' em Sérgio Rodrigues e diz que Adilson Batista não era da'primeira prateleira'Lucas Romero mostra desejo de negociar possível volta ao CruzeiroApós saídas de Robinho e Edílson, presidente do Cruzeiro promete mais cortes de custos no clube E MAIS: