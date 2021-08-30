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futebol

Em live no perfil do Corinthians, Willian comunica retorno ao clube

Jogador está na Europa e afirmou que pretende chegar no Brasil nesta quarta-feira (1º), dia do aniversário do Timão. Contrato será válido até o fim de 2023...

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 19:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 ago 2021 às 19:31
Depois do Arsenal “estragar o suspense”, o Corinthians anunciou a contratação do meia Willian através de uma live do jogador com o presidente Duílio Monteiro Alves.
Em uma estratégia claramente improvisada, a exibição através do Instagram do clube sofreu com a oscilação do provedor de internet que não suportou mais de 100 mil pessoas simultaneamente e caiu recorrentemente, o que gerou até uma brincadeira do agente de Willian, Kia Joorabchian, com Duílio, dizendo que enviaria um celular novo ao mandatário corintiano.
- Tô muito feliz. Obrigado por tudo! Quero agradecer todos os torcedores pelo carinho. Tô recebendo muitas mensagens de apoio e carinho. Vou fazer de tudo para dar muita alegria para o torcedor corintiano – disse o jogador.
- Muito feliz em ter você de novo com a gente, com essa camisa. Quero te agradecer a confiança e desejar todo sucesso do mundo – respondeu mais cedo.
A expectativa é que o anúncio da contratação do meia fosse feita durante as ações de festejos de aniversário, na quarta-feira (1º), mas uma nota oficial do Arsenal comunicando a rescisão do atleta e a ida para o Timão acabou frustrando os planos do marketing do clube.
O contrato de Willian com o Corinthians terá duração até o fim de 2023 e o jogador aceitou enquadrar o seu salário dentro do teto do clube, que é três vezes inferior ao que ele ganhava na Inglaterra.
Willian volta ao Timão depois de 14 anos. Cria da base corintiana, onde atuou desde o sub-13, o meia subiu ao profissional em 2007 e no mesmo ano foi negociado com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. No exterior, também vestiu as camisas do Anzhi, da Rússia, Cheles

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