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Em julgamento do STJD sobre forma de pagamento a arbitragem, Bahia é absolvido

Apesar de responsabilidade ser da Federação Bahiana de Futebol (FBF), a acusação é voltada para o mandante da partida onde ocorreu a suposta irregularidade...
LanceNet

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Publicado em 

09 nov 2021 às 11:32

Publicado em 09 de Novembro de 2021 às 11:32

Crédito: Confronto envolvido em julgamento foi Bahia x Palmeiras (Cesar Greco/Palmeiras
O julgamento feito pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para avaliar a forma de pagamento da arbitragem que trabalhou no confronto do Brasileirão entre Bahia e Palmeiras aconteceu nesta terça-feira (9) onde o Esquadrão foi absolvido.
A acusação foi feita pelo próprio tribunal e se baseou na divergência de informações passadas pelas partes onde o valor em questão poderia não ter sido pago mesmo com a súmula registrando que houve a quitação. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSApesar da responsabilidade deste tipo de procedimento ser oficialmente da federação estadual onde ocorre a partida (neste caso da Federação Bahiana de Futebol), a legislação prevê responsabilidade do clube mandante do confronto onde ocorrer a suposta irregularidade como foi o caso do Bahia.
Na avaliação feita pelo STJD sobre o tema, a quitação dos valores no formato de cheques (modelo de pagamento preferencial por parte das equipes de arbitragem) não viola o Regulamento Geral de Competições pelo simples fato de não haver uma obrigatoriedade de seguir determinada forma de quitação dos valores em questão.
Sendo assim, o Esquadrão está livre de qualquer punição e segue sua campanha no Brasileirão sem maiores prejuízos com o próximo compromisso acontecendo na quinta-feira (11), diante do Flamengo, no Rio de Janeiro.

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