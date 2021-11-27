Em jogos de sua base pelo Paulistão, Corinthians vai às quartas de final com equipe sub-17 e cai com o sub-15

Em jogos realizados neste sábado por times das suas categorias de base no Campeonato Paulista, o Corinthians conquistou uma vitória e uma amargou uma derrota. Ambos os confrontos foram contra a Ponte Preta e ocorreram no estádio da Fazendinha, onde a equipe sub-17 avançou às quartas de final ao derrotar o rival de Campinas por 2 a 1 e os garotos do sub-15 acabaram sendo eliminados pelo adversário com um revés pelo mesmo placar.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Os gols do triunfo da equipe sub-17 foram marcados por Kayke e Murilo, que garantiram o time na próxima fase da competição e também na liderança do Grupo 11 deste estágio que o Alvinegro acabou de disputar no Estadual.

Com seis partidas realizadas nesta segunda fase, os corintianos somaram 12 pontos, com com três vitórias e três empates, além de dez gols marcados. E vale destacar a equipe ainda está invicta no torneio, no qual acumula 16 confrontos disputados e tomou apenas seis gols até aqui.No duelo deste sábado, a equipe foi escalada pelo técnico Gustavo Almeida com Kaue, Léo Agostinho, Renato, V. Cressi, Breno Bidon, Vitor Meer, Caio, Pedrinho, Felipe, Biro e Wesley. Felipe Longo, Vitor Santos, Caipira, Adryan, Kayke, Murilo e Maiky iniciaram a partida como suplentes.

Este grupo de jogadores agora espera pela definição do adversário que vão enfrentar nas quartas de final do Paulistão. O mesmo será determinado levando em conta o ranking das equipes que participam da competição.

Já o time sub-15 corintiano encerrou a sua temporada neste sábado depois de ter faturado neste ano o título da Copa BH e sido finalista da Nike Premier Cup.