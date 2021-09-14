Em jogo tranquilo, Juventus vence Malmö fora de casa na Champions

A Juventus venceu sem sustos o Malmö por 3 a 0, no Eleda Stadion, pela primeira rodada do Grupo H da Champions League. Os gols da equipe italiana foram marcados por Alex Sandro, Dybala e Morata.
JUVE NA FRENTE!Aos 23 minutos do primeiro tempo, a Juventus superou toda desconfiança causada pelos resultados recentes e abriu o placar no Eleda Stadion. Cuadrado recebeu na direita, cruzou na área, Bentancur deu um toque de cabeça e Alex Sandro marcou de peixinho.
UM GOL ATRÁS DO OUTROApós pressionar no ataque, a Juventus achou um pênalti no final do primeiro tempo. Aos 45 minutos, Morata tentou jogada dentro da área e foi derrubado. Dybala marcou o segundo gol da partida de pênalti. Em seguida, aos 46 minutos, Morata recebeu a bola entre os zagueiros e ampliou a vantagem para três gols.
SEM PERIGO!O Malmö não deu sustos à Juventus. A Velha Senhora dominou a posse de bola e criou as melhores chances da partida. Em toda a partida, o Malmö conseguiu acertar apenas um chute no gol.
SEQUÊNCIAO Malmö retorna a campo no sábado, dia 18, para enfrentar o Djurgarden pela 19º rodada do Campeonato Sueco. Já a Juventus volta a campo no domingo, dia 18, para enfrentar o Milan pela 4º rodada da Serie A, no Juventus Stadium.