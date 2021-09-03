futebol

Em jogo sem grandes emoções, Palestrinas perdem para Santos no Paulistão

Com uma escalação alternativa, o Verdão não conseguiu marcar e foi superado pelo rival...

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 13:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 set 2021 às 13:30
Crédito: Rodrigo Corsi/Paulistão
Pelo Paulistão Feminino, as Palestrinas enfrentaram, fora de casa, a equipe do Santos. Na partida, que não contou com grandes emoções, o Verdão não teve uma boa exibição e foi derrotado por 1 a 0.Sem muitas atletas titulares, Ricardo Belli escalou o Palmeiras com Taty Amaro; Camilinha, Carol (Agustina), Tainara e Manuela (Thais); Ary, Duda Santos e Rafa Andrade (Júlia Bianchi); Chú (Maria Alves), Dandara (Katrine) e Ottilia (Carol Baiana).
O Palmeiras não fez um bom primeiro tempo. Sofrendo com a pressão alta do Santos, a equipe palestrina não conseguiu criar boas oportunidades e, logo aos oito minutos, sofreu um gol. Com o passar dos minutos, o Verdão não foi capaz de melhorar, apesar de finalizar duas vezes sem muito perigo, mas conseguiu impedir as investidas adversárias restantes e foi para o intervalo perdendo por 1 a 0.Na segunda etapa, Ricardo Belli fez mudanças na equipe, mas o jogo não se alterou. O Alviverde, mesmo conseguindo criar um pouco mais e sofrendo menos, não conseguiu ter chances claras e, tampouco, marcar. O rival, por sua vez, seguiu dificultando a saída de bola das Palestrinas, mas encontrou menos oportunidades.
Deste modo, a partida caminhou para o seu final com o magro 1 a 0 no placar.
O próximo jogo do Palmeiras será no domingo (5), às 11h (horário de Brasília), no Allianz Parque, contra o Internacional, pela semifinal do Brasileirão feminino. Na primeira partida, o Verdão saiu vitorioso por 1 a 0, com gol de Chú.

