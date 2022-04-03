Em jogo pegado, Coritiba goleia Maringá e se torna campeão paranaense

De virada, o Coritiba venceu o Maringá, por 4 a 2, e garantiu o título do Campeonato Paranaense. As equipes se enfrentaram no Estádio Couto Pereira, neste domingo (3). Na ida, o Coxa tinha vencido por 2 a 1, garantindo o 6 a 3 no agregado. MOVIMENTADO!Aos 5, o Coxa teve a primeira chance. Léo Gamalho mandou na segunda trave. Na sobra, Thonny Anderson driblou a marcação e jogou por cima. Quatro minutos, Felipe Saraiva recebeu pela direita, venceu a marcação e abriu espaço, chutando. No entanto, Castán travou, e a bola foi para fora. O gol, enfim, saiu aos 15. Matheus Bianqui aproveitou passe errado, avançou e soltou uma bomba da entrada da área. Os visitantes seguiram pressionando e quase ampliaram o marcador. Aos 23, Alemão mandou uma bomba de fora da área. A bola bateu no travessão. No rebote, a zaga cortou. O Coritiba conseguiu dominar mais o duelo e teve boas chances, com Egídio.
A melhor chance foi aos 30. Egídio dominou e bateu cruzado. Ronald, porém, salvou na linha. No rebote, Léo Gamalho chutou, mas o próprio Ronald salvou. Logo depois, Henrique cabeceou na pequena área. Dhiemison defendeu. Aos 36, ainda pressionando, o Coxa apareceu com Alef Manga, que mandou para a rede, mas pelo lado de fora. Aos 44, o Maringá respondeu com Mirandinha e com Denoni, que pararam na defesa de Alex Muralha.
CHUVA DE GOLS!
Depois de desperdiçar diversos gols, o Coritiba voltou para a segunda etapa já balançando as redes. Logo no primeiro minuto, Igor Paixão cobrou escanteio, Matheus Bianqui cabeceou para trás, e Alef Manga mandou para o fundo das redes. Três minutos depois, o segundo. Warley tocou para o meio, e Igor Paixão dominou e bateu para o gol, decretando a virada. Aos 7, Alef Manga aproveitou um contra-ataque e tocou para Igor Paixão, que entrou sozinho na área e ampliou.
Após isso, o Maringá conseguiu controlar mais, diminuiu a intensidade dos adversários. Felipe Saraiva, Marcos Vinícius e Robertinho tiveram boas chances, mas não conseguiram marcar. Predestinado, Gui Sales diminuiu aos 32. Na jogada, João Denoni cruzou, e o atacante subiu e mandou de cabeça, no canto. No entanto, Léo Gamalho marcou o quarto, aos 39. Na jogada, o atacante dominou no peito, arriscou da meia-lua e mandou no ângulo, sem chances para Dheimison. FICHA TÉCNICACORITIBA X MARINGÁ
Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)Data e hora: 03/04/2022 - 16h (de Brasília)Público total: 28.919Renda: R$ 1.031.045,00Árbitro: Lucas Paulo TorezinAssistentes: Ivan Carlos Bohn e Victor Hugo Imazu dos SantosCartões amarelos: Ronald (Maringá)Cartões vermelhos: -
GOLS: Matheus Bianqui (15'/1T) (0-1); Alef Manga (1'/2ºT) (1-1); Igor Paixão (4'/2ºT) (2-1) e (7'/2ºT) (3-1); Gui Sales (32'/2ºT) (3-2); Léo Gamalho (39'/2ºT) (4-2)
CORITIBA (Técnico: Gustavo Morínigo)Alex Muralha; Warley, Henrique, Luciano Castán e Egídio (Guilherme Biro, aos 33'/2ºT); Willian Farias (Guillermo de los Santos, aos 33'/2ºT), Andrey e Thonny Anderson; Alef Manga (Val, aos 33'/2ºT), Léo Gamalho (Clayton, aos 40'/2ºT) e Igor Paixão.
MARINGÁ (Técnico: Jorge Castilho)
Dheimison; Marcos Vinícius, Ronald, Gustavo Vilar e Raphinha; Parrudo (Robertinho, aos 21'/2ºT), João Denoni (Brito, aos 40'/2ºT) e Matheus Bianqui; Mirandinha (Gui Sales, aos 31'/2ºT), Alemão (David Ribeiro, aos 31'/2ºT) e Felipe Saraiva (Guilherme Castro, aos 41'/2ºT).