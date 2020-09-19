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futebol

Em jogo muito disputado, Náutico e Chapecoense ficam no empate

Com a igualdade no placar, o Timbu permanece no meio da tabela; a Chape está na 3ª posição...

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 23:42

LanceNet

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Publicado em 

18 set 2020 às 23:42
Crédito: Charles Johnson/ACF
Em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, no estádio dos Aflitos, Náutico e Chapecoense ficaram no empate por 1 a 1. Com o resultado, o Timbu ficou com 14 pontos e no 9º lugar. A Chape está com 17 pontos e na 3ª colocação.O próximo jogo da Chapecoense é contra o América-MG, na Arena Condá, dia 25 de setembro. Já o Náutico enfrenta o Cuiabá, na Arena Pantanal, dia 29 de setembro.
A partida
Mesmo jogando fora de casa, passando menos tempo com a bola e finalizando em menor quantidade, a Chapecoense foi quem chegou mais no primeiro tempo. Porém, a falta de qualidade na hora da finalização do ataque da Chape foi determinante para que o time catarinense não conseguisse abrir o placar.
Embora o Náutico tenha ficado boa parte da etapa inicial mais com a bola e finalizado em maior quantidade, o Timbu só foi assustar o goleiro João Ricardo em dois lances no finalzinho do primeiro tempo.
O primeiro foi em cobrança de falta. Jean Carlos bateu bem, mas o goleiro João Ricardo conseguiu espalmar. Na segunda jogada, dentro da pequena área, Jhonnatan finalizou mal e perdeu um gol certo para o Náutico.
O segundo tempo entre Náutico e Chapecoense foi muito disputado, bem jogado e equilibrado. Quando um time criava uma chance de perigo, o outro respondia à altura.
A partida era tão equilibrada que o gol poderia sair a qualquer momento e para qualquer lado. E quem foi agraciado primeiro foi o Timbu. Após cruzamento na área, Kieza subiu bem e cabeceou com estilo para abrir o marcador, aos 32 minutos: 1 a 0 Náutico.
Mas a Chapecoense não desistiu, foi para cima dos pernambucanos e buscou o empate até o último minuto e foi recompensado por isso. Thiago Ribeiro acertou um ótimo passe para Busanello. O lateral foi feliz no chute e igualou o placar: 1 a 1.

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