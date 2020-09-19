Em jogo muito disputado, Náutico e Chapecoense ficam no empate

Crédito: Charles Johnson/ACF

Em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, no estádio dos Aflitos, Náutico e Chapecoense ficaram no empate por 1 a 1. Com o resultado, o Timbu ficou com 14 pontos e no 9º lugar. A Chape está com 17 pontos e na 3ª colocação.O próximo jogo da Chapecoense é contra o América-MG, na Arena Condá, dia 25 de setembro. Já o Náutico enfrenta o Cuiabá, na Arena Pantanal, dia 29 de setembro.

A partida

Mesmo jogando fora de casa, passando menos tempo com a bola e finalizando em menor quantidade, a Chapecoense foi quem chegou mais no primeiro tempo. Porém, a falta de qualidade na hora da finalização do ataque da Chape foi determinante para que o time catarinense não conseguisse abrir o placar.

Embora o Náutico tenha ficado boa parte da etapa inicial mais com a bola e finalizado em maior quantidade, o Timbu só foi assustar o goleiro João Ricardo em dois lances no finalzinho do primeiro tempo.

O primeiro foi em cobrança de falta. Jean Carlos bateu bem, mas o goleiro João Ricardo conseguiu espalmar. Na segunda jogada, dentro da pequena área, Jhonnatan finalizou mal e perdeu um gol certo para o Náutico.

O segundo tempo entre Náutico e Chapecoense foi muito disputado, bem jogado e equilibrado. Quando um time criava uma chance de perigo, o outro respondia à altura.

A partida era tão equilibrada que o gol poderia sair a qualquer momento e para qualquer lado. E quem foi agraciado primeiro foi o Timbu. Após cruzamento na área, Kieza subiu bem e cabeceou com estilo para abrir o marcador, aos 32 minutos: 1 a 0 Náutico.