Em jogo movimentado, Santos e Flu empatam pelo Brasileiro de Aspirantes

As oscilações de emoções marcaram a partida entre Santos e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Em jogo acirrado, as equipes empataram em 2 a 2 na tarde deste domingo, no CT Rei Pelé. Allanzinho e Bruno Marques fizeram os gols santistas, enquanto John Kennedy e Wallace marcaram para os tricolores.
Com o resultado, o Peixe vai a cinco pontos em cinco jogos no Grupo A da competição. No Grupo B, o Tricolor das Laranjeiras tem os mesmos cinco pontos em cinco partidas.
O JOGO
O Fluminense tentou se lançar ao ataque depositando as fichas em Matheus Pato e John Kennedy. Entretanto, a equipe esbarrava em erros e, aos poucos, via sua marcação abrir caminho para a equipe santista. Com o meio tricolor exposto, Anderson Ceará e Allanzinho passaram a ser mais requisitados.
Só que o Peixe demorou para engrenar. Ygor e Matheus Moraes não conseguiam se sobressair à zaga adversária e as melhores oportunidades dos donos da casa vieram de fora da área. Anderson Ceará encheu o pé, a bola desviou na zaga e João Lopes teve de se esticar para evitar o gol. Logo em seguida, o Santos abriu o placar. Allanzinho encheu o pé e a bola carimbou no travessão. Na sobra, Matheus Moraes, de peixinho, mandou para o fundo da rede.
A volta do intervalo trouxe um Fluminense eletrizante. Gabriel Teixeira finalizou rasteiro e o goleiro rebateu. Miguel Vinícius aproveitou o rebote e finalizou para John Kennedy tocar para o gol vazio. Empolgado, o clube das Laranjeiras lançou-se à frente e teve oportunidades com John Kennedy, Gabriel Teixeira e Matheus Pato, mas acabaram desperdiçando.
Aos poucos, o Santos voltou a se impor na partida e criar oportunidades com Gabriel, Ygor e Allanzinho. Porém, foi o Tricolor das Laranjeiras quem esteve bem próximo da virada no finzinho.
Após uma descida pela direita, John Kennedy encontrou Wallace, que completou na saída do goleiro santista aos 45. Os jogadores tricolores ainda celebravam o gol quando Allanzinho fez um cruzamento na medida e Bruno Marques desvencilhou-se da marcação para, de cabeça, marcar na saída de João Lopes, assegurando o empate em 2 a 2.