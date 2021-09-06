Em jogo movimentado, Fluminense e Palmeiras ficam no empate pelo Brasileirão Sub-20

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

Em confronto pela décima rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, Fluminense e Palmeiras ficaram no empate por 1 a 1, nesta segunda-feira, em Laranjeiras. Em jogo movimentado, o Alviverde saiu na frente com Vitor Hugo, mas o Tricolor deixou tudo igual com John Kennedy.

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Além do autor do gol, o Flu ainda teve a presença de Matheus Martins, outro nome que treina com o profissional e é presença nas relações. O jovem, inclusive, protagonizou um lance em que o time carioca reclamou de pênalti, mas a arbitragem não marcou. O Palmeiras, explorando o contra-ataque, abriu a conta aos 31 do primeiro tempo. Pouco depois, aos 44, o Tricolor empatou.

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Com o resultado, o Flu se mantém em décimo, agora com 20 pontos, e segue na cola do G8. Já o time paulista fica em quarto lugar, com os mesmos 27 pontos do Atlético-MG, mas com menor saldo de gols nos critérios de desempate.