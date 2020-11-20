Em jogo morno, Vitória e Ponte Preta não saem do zero no Barradão

Em situações opostas no Campeonato Brasileiro da Série B, Vitória e Ponte Preta se enfrentaram na tarde desta sexta-feira (20), no estádio Barradão, em Salvador.
Com o placar final zerado, a equipe de Eduardo Barroca chegou aos 25 pontos, conseguindo subir um degrau, alcançando a 15ª colocação. Já os comandados de Marcelo Oliveira, que miravam encostar nos rivais que hoje estão no G4, acabaram caindo para 7ª posição, porém somando agora 33 pontos. O jogo
Com um início sem grandes emoções, tanto o Vitória, quanto a Ponte Preta, nos primeiros 10 minutos, praticamente apenas se estudaram em campo. Com isso, nenhuma equipe finalizou contra a meta adversária, deixando os goleiros Ronaldo e Ygor, tranquilos.
Aos poucos, o time de Campinas foi melhorando no duelo, conseguindo aparecer mais em seu campo de ataque. Sendo assim, em duas chances, sendo a primeira com Camilo arriscando um bonito chute para a defesa do camisa 1 do Leão, na segunda, por muito pouco, os visitantes não abriram o marcador após Rafael Carioca tentar afastar a tentativa de Apodi, quase fazendo contra.
Depois da pausa para a hidratação dos atletas, o jogo acabou esfriando um pouco. Em raras jogadas para ambos os lados, foi a deixa para a arbitragem colocar um ponto final na etapa.
Já no segundo tempo, o técnico da Ponte, Marcelo Oliveira, optou por colocar Matheus Peixoto no lugar de Wanderley, renovando seu poder de ataque. Entretanto, quem iniciou melhor foi o Vitória que, por sua vez, chegou com mais intensidade no campo de defesa rival, fazendo com que Eduardo Barroca, minutos mais tarde, promovesse algumas trocas em seu time.
Com o tempo passando, a equipe do interior de São novamente passou a comandar mais as ações em campo. Até meados dos 30 minutos, apesar de toda a insistência de Bruno Rodrigues e companhia, nenhum lance causou perigo ao gol de Ronaldo, fazendo com que novamente os treinador recuassem para seus suplentes.
Já na reta final de confronto, bem que os donos da casa tentaram abrir o placar em um lance de perigo, com o goleiro Ygor conseguindo tirar dos pés de Júnior Viçosa. Porém, nem mesmo os minutos de acréscimos foram suficientes para ambas as equipes encontrarem, ao menos, um tento, terminando a partida sem gols no Barradão.