Em jogo morno, Sport e Grêmio ficam no empate na Ilha do Retiro pelo Brasileirão

Crédito: Sport e Grêmio só empataram na noite deste sábado (LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

Em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, Sport e Grêmio empataram pelo placar de 1 a 1 na Ilha do Retiro. Com o resultado, o Leão chegou aos 29 pontos e está em 14º lugar. Já o Imortal subiu para 4ª colocação, com 42 pontos.Na próxima rodada, o Sport visita o Goiás, no estádio da Serrinha, no dia 26 de dezembro. Já o Grêmio enfrenta o Atlético-GO, na sua Arena, no dia 27 de dezembro.

A partida

O Sport aproveitou um veloz contra-ataque no início do jogo e abriu o marcador. Mugni partiu com a bola dominada e passou para Patric. O lateral devolveu para o argentino, que rolou para Dalberto bater e fazer o primeiro do Leão.

Com 70% de posse de bola durante toda a primeira etapa, o Grêmio dominou o jogo. Mas os comandados de Renato Gaúcho não conseguiram transformar toda essa superioridade em chances perigosas. O goleiro Luan Polli foi praticamente um espectador.

Na primeira etapa o Sport fez o gol e mais nada. Já no começo do segundo tempo foi diferente. Em 11 minutos, a equipe criou três chances. Mas faltou pontaria para Mugni, Dalberto e Thiago Neves.

Nesse meio tempo, o Tricolor Gaúcho perdeu o zagueiro Kannemann, que foi expulso após cometer falta em Marcão.

Mesmo com a expulsão o Grêmio foi em busca do empate, enquanto o Sport recuou a espera de um contra-ataque. E a estratégia que deu certo foi a do Imortal Tricolor.

Churín recebeu passe dentro da área, foi dominar e recebeu um chute na perna de Marcão. O árbitro foi conferir o lance no VAR e constatou a penalidade. Pepê bateu e empatou o jogo.

Após o gol, o Leão saiu para o jogo em busca do gol de empate, mas o Tricolor Gaúcho, mesmo com um jogador a menos, conseguiu segurar o placar e manter a série invicta de onze partidas sem perder.