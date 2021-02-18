futebol

Em jogo morno, Benfica e Arsenal ficam apenas no empate na Europa League

Equipe portuguesa de Jorge Jesus sai na frente do placar, mas cede o empate aos ingleses logo após marcar...
LanceNet

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 18:54

Crédito: ALBERTO PIZZOLI / AFP
Nesta quinta-feira, Benfica e Arsenal se enfrentaram no Estádio Olímpico de Roma, na capital da Itália. A partida de ida da primeira fase de mata-mata da Europa League terminou com o empate por 1 a 1, com gols de Pizzi para o Benfica e Saka para o Arsenal.
Veja a tabela da Europa LeagueCHANCES PERDIDASDurante a primeira etapa, o Arsenal criou boas chances, mas falhou ou na conclusão ou no último passe, não marcando por pouco. Detalhes tiraram o primeiro gol da equipe londrina, mas o setor defensivo do Benfica soube trabalhar bem.
POUCA CRIAÇÃOO Benfica, ao contrário do Arsenal, não conseguir chegar bem ao ataque, e só conseguiu ter duas finalizações no primeiro tempo do confronto. Os portugueses conseguiram se defender bem, mas a criação deveu em relação ao adversário.
DE PÊNALTI​Na segunda etapa, o Arsenal passou a atacar o Benfica, mas falhou em suas chances criada. O Benfica respondeu e, em jogada pela lateral direita, a bola seria cruzada para a área, mas foi no braço de Smith Rowe. Com o pênalti assinalado, Pizzi cobrou e abriu o placar para o Benfica.
EMPATELogo após o gol do Benfica, o Arsenal decidiu responder. A jogada foi criada, e fora da área, um passe em profundidade achou Cédric Soares, que passou para Bukayo Saka, autor do gol. O lance foi revisado pelo árbitro de vídeo, e o gol foi assinalado.
SEQUÊNCIAO Benfica enfrenta, às 17:15h (de Brasília) deste domingo, o Farense, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Português. O Arsenal também entra em campo neste domingo, mas às 13:30h (de Brasília), quando enfrenta o Manchester City pela 25ª rodada do Campeonato Inglês.

