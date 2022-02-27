Em jogo fraco, Altos e Sport ficam no empate sem gols

Altos e Sport empataram, em 0 a 0, na noite deste domingo (27). Os times se encontraram no Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, em partida válida pela 4ª rodada da Copa do Nordeste. Com o resultado, os piauienses ficam na 5ª colocação da chave B, enquanto Sport permanece na 3ª posição do Grupo A.MOVIMENTADO!
A partida começou com muita pressão, com os dois times se estudando, mas já querendo abrir o placar. Os donos da casa conseguiram controlar mais o duelo e criou mais chances de perigo. O Altos apareceu com perigo após escanteio desperdiçado pelo Sport. Manoel, na jogada, puxou pelo meio, e Elielton arriscou. A defesa do Sport afastou.
Aos 15, o Sport respondeu com Pedro Naresi, que aproveitou um cruzamento e tentou de cabeça. A bola tirou tinta da trave. Os donos da casa apareceram aos 24, com uma ótima chance. Danillo Bala cobrou falta na área. Betinho testou por cima e carimbou a trave do Rubro-negro. A arbitragem marcou impedimento. Pouco tempo depois, Betinho mandou outra bola no travessão.
VOLTA MOVIMENTADA!A volta do intervalo foi movimentada. Aos 4, Eliélton arriscou, mas errou. Cinco minutos depois, o Sport respondeu. Rodrigão dominou de perna direita, levantou a bola e meteu um voleio da meia-luz. O chute foi para fora. Aos 18, Danillo Bala arriscou de fora da área, mas mandou muito alta.
Os times seguiram tentando abrir o placar. Depois de um cruzamento, a bola sobrou na área do Altos. Vanegas pegou de primeira e mandou por cima da trave do goleiro Marcelo. O Altos apareceu aos 36. Dico levantou a bola com a canhota, encontrou Betinho, que testou na segunda trave direto para fora.FICHA TÉCNICAALTOS X SPORT
Local: Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina (PI)Data: 27/02/2022 - 18h (de Brasília)Árbitro: Wagner Reway (PB)Assistentes: Luis Filipe Gonçalves Correa (PB) e Ruan Neres Souza de Queiros (PB)Cartões amarelos: Lucas Souza (Altos); Ítalo, Sander, William Oliveira, Rafael Thyere e Lucas Hernández (Sport)Cartões vermelhos: William Oliveira (Sport)
GOLS: -
ALTOS (Técnico: Carlos Rabello)
Marcelo; João Carlos (Júlio Ferrari, aos 29'/2ºT), Mimica, Lucas Souza (Willian Júnior, aos 47'/2ºT) e Alexandre Quaresma; Sousa Tibiri, Marconi e Eliélton (Dico, aos 29'/2ºT); Manoel (Dieguinho, aos 24'/2ºT), Betinho e Danillo Bala.
SPORT (Técnico: Gustavo Florentín)
Maílson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Sander; William Oliveira, Ítalo (Ronaldo Henrique, aos 21'/2ºT), Pedro Naressi (Paulinho, aos 21'/2ºT) e Everton Felipe (Vanegas, aos 10'/2ºT); Jaderson e Rodrigão (Parraguez, aos 21'/2ºT).