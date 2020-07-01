Em jogo emocionante, Rio Ave bate o Braga no Português; veja outros jogos

Crédito: Divulgação / Rio Ave

Pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol, o Rio Ave recebeu o Braga e em um jogo emocionante, venceu o adversário por 4 a 3. O gol da vitória foi marcado nos acréscimos, de pênalti, por Mehdi Taremi. Além desta partida, outros dois jogos deram sequência à jornada: Famalicão x Portimonense e Vitória de Guimarães x Vitória de Setúbal.

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JOGO ELETRIZANTENo Estádio dos Arcos, o Braga fez 2 a 0 sobre o Rio Ave no primeiro tempo, com gols de João Paulo e Ricardo Jorge. Porém, numa virada incrível ainda na etapa inicial, os donos da casa foram para o intervalo vencendo por 3 a 2. Taremi, Nuno Miguel e Gelson Dala marcaram. Quando o resultado parecia definitivo, o Braga empatou o jogo aos 36 minutos do segundo tempo, novamente com João Paulo. Nos acréscimos, entretanto, Rolando Jorge, do Braga, fez pênalti e foi expulso. Na cobrança, Taremi deu números finais ao jogo: 4 a 3 para o Rio Ave.

VITÓRIA DO VITÓRIA SOBRE O VITÓRIA​Em Guimarães, no Estádio Dom Afonso Henriques, o Vitória de Guimarães recebeu o Vitória de Setúbal e venceu por 2 a 0. Os gols foram marcados por Marcus Edwards e Abou Ouattara. O jogo ficou marcado também pelas três expulsões no time visitante: Leandrinho, Tiago e Sílvio Manuel, todos no segundo tempo.