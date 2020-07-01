Em jogo emocionante, Rio Ave bate o Braga no Português; veja outros jogos

Pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol, o Rio Ave recebeu o Braga e em um jogo emocionante, venceu o adversário por 4 a 3. O gol da vitória foi marcado nos acréscimos, de pênalti, por Mehdi Taremi. Além desta partida, outros dois jogos deram sequência à jornada: Famalicão x Portimonense e Vitória de Guimarães x Vitória de Setúbal.
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JOGO ELETRIZANTENo Estádio dos Arcos, o Braga fez 2 a 0 sobre o Rio Ave no primeiro tempo, com gols de João Paulo e Ricardo Jorge. Porém, numa virada incrível ainda na etapa inicial, os donos da casa foram para o intervalo vencendo por 3 a 2. Taremi, Nuno Miguel e Gelson Dala marcaram. Quando o resultado parecia definitivo, o Braga empatou o jogo aos 36 minutos do segundo tempo, novamente com João Paulo. Nos acréscimos, entretanto, Rolando Jorge, do Braga, fez pênalti e foi expulso. Na cobrança, Taremi deu números finais ao jogo: 4 a 3 para o Rio Ave.
VITÓRIA DO VITÓRIA SOBRE O VITÓRIAEm Guimarães, no Estádio Dom Afonso Henriques, o Vitória de Guimarães recebeu o Vitória de Setúbal e venceu por 2 a 0. Os gols foram marcados por Marcus Edwards e Abou Ouattara. O jogo ficou marcado também pelas três expulsões no time visitante: Leandrinho, Tiago e Sílvio Manuel, todos no segundo tempo.
TRIUNFO IMPORTANTE NA PARTE DE BAIXOLutando contra o rebaixamento, o Portimonense visitou o Famalicão e conseguiu uma grande vitória. O clube, que é vice-lanterna, venceu por 1 a 0, com gol do centroavante Ricardo Vaz, ainda no primeiro tempo. Com o resultado, o time de Portimão chegou aos 27 pontos e está a apenas dois pontos de escapar da zona de rebaixamento.E MAIS:Messi faz o gol 700 da carreira, mas Barcelona e Atlético de Madrid empatam pelo Campeonato EspanholJuventus vence o Genoa e segue na liderança do Campeonato ItalianoÓliver Torres marca duas vezes, e Sevilla bate o Leganés com facilidadeEm jogo dominante, Manchester United goleia Brighton E MAIS: