  • Em jogo emocionante, Barcelona empata nos acréscimos, vira na prorrogação e segue na Copa do Rei
Time da Andaluzia abre 2 a 0, leva empate nos acréscimos do segundo tempo, mas não consegue segurar pressão na prorrogação. Barcelona vai em busca do 31º título no torneio...
LanceNet

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 19:30

Crédito: JORGE GUERRERO / AFP
O Barcelona está na semifinal da Copa do Rei. Nesta quarta-feira, os catalães foram à Andaluzia para enfrentar o Granada, pelas quartas de final, no Estádio Nuevo Los Cármenes, e venceram por 5 a 3 na prorrogação após empate em 2 a 2 no tempo normal. Kenedy, Soldado e Vico fizeram para os donos da casa, enquanto Aarón (contra), Alba, Griezmann e De Jong marcaram para o Barça.
BRILHO BRASILEIROEnfrentando um dos maiores times do mundo, o Granada soube suportar a pressão do Barcelona e foi letal quando chegou ao ataque. Aos 32 minutos, Alberto Soro tocou para dentro da área e o brasileiro Kenedy, revelado no Fluminense, bateu para abrir o placar. Logo em sequência, o brasileiro quase marcou novamente, mas chutou para fora.
ALTA PATENTENo início da etapa final, o atacante Soldado marcou o segundo gol do Granada, que quase definiu a vitória do time da Andaluzia. Montoro acertou lindo lançamento para o atacante de 35 anos, que ficou cara a cara com Ter Stegen e tocou no canto do alemão para balançar as redes catalães.
PRESSÃOO Barcelona, desde o início do jogo, pressionou o Granada, mas teve dificuldades para balançar as redes. No primeiro tempo, Messi quase marcou lindo gol de falta, mas parou em grande defesa do goleiro Aarón. Na etapa final, o clube teve outras três grandes chances. Trincão e Dembélé pararam no travessão, e Griezmann, de bicicleta, viu Aarón fazer outra bela defesa.
TUDO IGUALQuando tudo parecia perdido, o Barcelona ressurgiu no fim. Aos 42 minutos do segundo tempo, Messi lançou Griezmann, que tentou passe para o meio. A bola acertou a trave, bateu no goleiro Aarón e morreu no fundo do gol. Aos 46, em lance igual ao anterior, Messi lançou novamente para Griezmann, que escororou para o meio, e Jordi Alba apareceu de cabeça para deixar tudo igual.
PRORROGAÇÃO​A prorrogação seguiu o ritmo frenético do jogo e o Barcelona virou a partida aos dez minutos. Alba cruzou da esquerda, e Griezmann subiu bonito para virar. Em seguida, porém, Neva sofreu pênalti de Dest e Vico empatou de novo. No segundo tempo, Messi arriscou de fora da área aos três minutos, Aarón deu rebote, e De Jong completou para fazer o quarto. Aos oito minutos, Griezmann, o craque do jogo, retribuiu presente e Alba fechou a conta.
SEQUÊNCIA​Com a vitória, o Barcelona se junta a Sevilla e Levante, e está na semifinal da Copa do Rei. Nesta quinta-feira, Real Betis e Athletic Bilbao definem a última vaga antes do sorteio, que acontece na sexta-feira.

