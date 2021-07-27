Em jogo eletrizante, Flamengo empata com o Genk, da Bélgica, pela Copa Puskás Sub-17; veja os gols

Crédito: Puskás Academia

Em busca do bicampeonato da Copa Puskás Suzuki-Kupa Sub-17, o Flamengo protagonizou um jogo eletrizante contra o Genk, da Bélgica, na manhã desta terça-feira. Após reviravoltas no placar e emoção até o apito final, as equipes empataram em 3 a 3, em duelo válido pela 2ª rodada do torneio na Hungria.

Iago, Paulo Roberto e João Victor Carbone marcaram os gols rubro-negros na partida. Confira os melhores momentos no vídeo ao fim da matéria.

+ Dirigentes do Flamengo na Europa: veja quem são os alvos e outras opções interessantes no continenteVale lembrar que, apesar da competição ser sub-17, o Rubro-Negro enviou a equipe sub-16 à Europa. Na primeira rodada, o time havia empatado com o Budapest Honvéd (HUN) por 0 a 0.

Com dois pontos, o Flamengo chega vivo à última rodada e precisa de uma vitória sobre Sporting, de Portugal, para garantir vaga na decisão do torneio. O confronto será nesta quarta-feira, às 9h (de Brasília). O site oficial da Copa Puskás transmite todos os jogos ao vivo.

Comandado por Leo Ramos, o Flamengo atuou com: Lucas Furtado, Hernandes, Iago, David Gondim, João Victor Carbone; Rayan Lucas (Vitor Fonseca), Lucas Moreira (Daniel), Marquinhos (Lucas Matheus); Lauan (Fabricio Yan), Euder (Adriel) e Paulo Roberto.

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