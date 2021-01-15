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Em jogo disputado e marcado por faltas, Porto e Benfica empatam no Estádio do Dragão

Com uma expulsão e oito cartões amarelos, rivais empatam e cedem espaço para o líder Sporting se distanciar na ponta da tabela...
LanceNet

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Publicado em 

15 jan 2021 às 20:20

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 20:20

Crédito: AFP
Porto e Benfica tiveram a chance de chegar perto da ponta do Campeonato Português. Os dois rivais continuam em suas posições antes do clássico, em segundo e terceiro, com o Porto tendo vantagem no saldo de gols. A partida da 14ª rodada da liga, que ocorreu no Estádio do Dragão, poderia ser marcada pelos gols de Grimaldo, para o Benfica, e Taremi, para o Porto, já no primeiro tempo, mas a segunda etapa trouxe muitas faltas e cartões para as equipes.
O Sporting vai manter a liderança do Português? Veja aqui a tabelaLATERAL ATACANTE​Grimaldo, que atuou durante anos na lateral do Benfica, hoje faz a função de um meia pela esquerda, mas desempenhou o papel de um grande atacante no primeiro gol da partida. Após um cruzamento para a entrada da grande área, Seferovic ajeitou para Grimaldo, e o espanhol marcou um belo gol para a sua equipe já aos 17 minutos.
RÁPIDA RESPOSTAAtrás no placar, o Porto viu a liderança se afastar, e mais um rival o ultrapassando na tabela. Aos 25 minutos ainda do primeiro tempo, a equipe da casa criou uma bela jogada pelo lado direito da defesa do Benfica. Jesús Corona recebeu, fez um corte e assistiu Taremi, que contou com o desvio de Marega para a bola entrar e deixar tudo igual no Estádio do Dragão.
CHUVA DE FALTASO árbitro Luis Miguel Branco Godinho marcou um total de 43 faltas no clássico, com 17 para o Porto e 26 para o Benfica. Os cartões também fora bem distribuídos, com um total de oito amarelos e um vermelho para o autor do gol do Porto, Mehdi Taremi, que deu um carrinho forte no zagueiro Otamendi, do Benfica.
PRESSÃO E FALHA NA CRIAÇÃO​Com um jogador a mais desde os 28 do segundo tempo, o Benfica foi atrás da vitória, tendo a bola durante a maior parte da segunda parte do jogo (73% contra 27% do Porto). Ainda assim, a equipe treinada por Jorge Jesus falhou ao tentar criar chances claras, e contou com cruzamentos que não deram certo para vencer. O Porto ainda buscou escalar o zagueiro Diogo Leite para aumentar a linha defensiva e segurar o empate, sendo efetivo neste sentido.
SEQUÊNCIAO Porto enfrenta o Sporting pela Taça da Liga na próxima terça-feira, 19, às 16:45h (de Brasília). O Benfica, por sua vez, enfrenta o Braga na mesma competição, mas na quarta-feira, 20, também às 16:45. As equipes disputam estão nas semifinais da Taça.

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