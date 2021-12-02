Em jogo decisivo, patrocinador estampa incentivo ao voluntariado na camisa do Bahia

O Bahia entrará em campo na noite desta quinta-feira, 2 de dezembro, diante do Atlético Mineiro, pelo Campeonato Brasileiro, com a campanha Natal Sem Fome estampada na camisa. Mais uma vez, a Casa de Apostas cederá seu espaço no manto tricolor para engajar a causa, não só com foco em doações, mas também do voluntariado, para ajudar a combater a fome de milhões de pessoas em todo o Brasil.

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A Casa de Apostas está trabalhando com inúmeras formas de participação na causa. Todo usuário ativo no site da Casa, ou seja, que se cadastrou e fez ao menos um palpite entre os dias 11 de novembro e 10 de dezembro, estará doando automaticamente 3 pratos de comida para ONG Ação da Cidadania.

E tem outras formas de ajudar, e que é o principal foco desta noite: Voluntariado. Para ser um voluntário basta acessar natalsemfome.org.br/voluntariado e baixar todo o material para ajudar a compartilhar esta bela iniciativa. Além disso, você também pode ser um posto de coleta e até lançar sua própria campanha de arrecadação.