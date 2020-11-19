  • Em jogo de sete gols, Flamengo goleia o Palmeiras e abre vantagem nas quartas do Brasileirão Sub-17
Em partida movimentada na Gávea, Rubro-Negro sai atrás do placar, mas aproveita expulsão no Palmeiras para vencer por 5 a 2...
LanceNet

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 17:35

Crédito: Gilvan de Souza/CRF
Virada, golaços, expulsão, pênalti e até gol contra. Teve de tudo na partida de ida das quartas de final do Brasileiro Sub-17 entre Flamengo e Palmeiras, na tarde desta quarta-feira. E melhor para os cariocas. Na Gávea, o Rubro-Negro goleou o Alviverde por 5 a 2 e abriu boa vantagem para avançar às semifinais.
Michel (contra), Will, Matheus França, Werton e João Pedro marcaram os gols do Flamengo, enquanto Vitor Hugo e Ruan Ribeiro balançaram as redes para o Palmeiras. A partida de volta está marcada para a próxima segunda-feira, às 15h (de Brasília), no Allianz Parque.INÍCIO ARRASADORMesmo jogando fora de casa, o Palmeiras começou melhor na partida e precisou de apenas três minutos para abrir o placar. Em jogada pela esquerda, Allan cruzou para finalização de Endrick, que parou em boa defesa de Kauã e na trave. No rebote, Vitor Hugo não desperdiçou e tirou o zero do marcador.
QUE ISSO, ZAGUEIRÃO?Atrás do placar, o Flamengo encontrava dificuldades em furar o bloqueio adversário, mas chegou ao empate em uma lambança de Michel, aos 25 do primeiro tempo. Em tentativa de recuo para o goleiro, o zagueiro do Palmeiras colocou muita força no passe e mandou a bola para as próprias redes.
EXPULSÃO E VIRADA RUBRO-NEGRANa etapa final, o Flamengo teve um início avassalador e foi recompensado. Logo aos três minutos, o lateral Thiago derrubou Victor Hugo e foi expulso de forma direta. Na cobrança da falta, Will acertou o ângulo e virou a partida para os donos da casa.
CHUVA DE GOLSCom um a mais em campo, o Flamengo aproveitou para ampliar a vantagem. Aos 12 minutos, Matheus França acertou belo chute de primeira e marcou o terceiro gol rubro-negro. Em seguida, aos 20, foi a vez de Werton receber lançamento de Victor Hugo e fazer o quarto. O Palmeiras ainda chegou a descontar com Ruan Ribeiro de pênalti, mas João Pedro fechou o placar: 5 a 2.+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO

