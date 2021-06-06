Em jogo de sete gols CRB derrota o Cruzeiro no Mineirão e 'manda' a Raposa para a lanterna da Série B

Em um jogo de sete gols, com muitas possibilidades e bom futebol, o CRB derrotou o Cruzeiro por 4 a 3, gols de Marthã, Diego Torres, Hyuri e Jean Patrick, com Airton, Ramon e Matheus Barbosa anotando os tentos celestes. O duelo foi neste domingo, 6 de junho, no Mineirão, pela segunda rodada da Série B 2021. A partida foi a melhor da competição até o momento, com os alagoanos mantendo uma pequena escrita diante dos mineiros. Em cinco jogos, desde 2020, o CRB venceu duas vezes no Mineirão e ainda empatou em três outras oportunidades. Com o resultado, o Cruzeiro e o lanterna da competição, sem nenhum ponto em dois jogos. Já o CRB subiu para a quinta colocação, com quatro pontos, colado no G4 da competição. O jogo teve muitas alternâncias, no placar, nas chances de gols perdidas em um duelo franco, aberto, com as duas equipes buscando muito o gol. Foi o melhor confronto da Série B 2021 até o momento. Cruzeiro sai atrás no placar, mas reage logo​Com apenas oito minutos de jogo, o placar foi movimentado duas vezes no Mineirão. O CRB voltou a mostrar que não tem medo do time mineiro fazendo 1 a 0, com Marthã. Todavia, a Raposa conseguiu reagir rapidamente com Airton, dando à equipe celeste o controle do jogo.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO E TABELA DA SÉRIE B 2021Boas chances perdidas e azar levam o CRB ao segundo gol Rafael Sobis perdeu grande chance de virar o jogo. E o restante do ataque cinco estrelas também teve oportunidade de colocar o Cruzeiro na frente. Mas, após uma cobrança de falta de Diego Torres, que desviou na barreira, “matou” Lucas França e entrou. Os alagoanos retomaram a frente no placar e no comando do jogo. Vacilo feio de Ramon, CRB marca o terceiro Quando o Cruzeiro tentava o empate, marcando no campo do CRB, Ramon falha na frente de Hyuri, que bate forte, Lucas França não consegue evitar o gol da equipe das Alagoas. Cruzeiro sucumbindo ao seu algoz mais uma vez. Ramon se “redime” e coloca o Cruzeiro de volta ao jogo​O zagueiro do Cruzeiro subiu mais que a zaga do CRB, marcou o segundo da Raposa, mantendo as chances azuis de conseguir pelo menos o empate. Série B sem VAR não pode​Em um lance confuso na área do CRB, a bola atravessou a linha do gol, mas a arbitragem não anotou o tento para a Raposa. Era lance para o VAR, que não é utilizado na Série B. Matheus Barbosa empata para o Cruzeiro, mas CRB, com golaço, marca o quarto em “jogo” maluco​A Raposa teve o empate nas mãos após lutar muito. Matheus Barbosa entrou aos 39 do segundo tempo e fez o gol aos 40. Aos 42, Jean Patrick manda um “balaço” e põe os alagoanos na frente mais uma vez. O melhor jogo, disparado, da Série B até aqui. Cruzeiro precisa ser mais estável em campo Mesmo reagindo em vários momentos do duelo com o CRB, a Raposa teve alternâncias de desempenho que podem ser perigosas nas próximas rodadas da Série B. O ataque teve chances de marcar mais gols, mas falhou diversas vezes. A defesa não se comportou bem, quando o time precisava de segurança na partida. Muitos ajustes para serem feitos ainda. Próximos jogos​A Raposa fará o duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, contra a Juazeirense, no dia 9 de junho, quarta-feira, às 19h, em Juazeiro-BA. Pela Série B, o time mineiro entra em campo no dia 12, às 16h30, contra o Goiás, no Mineirão. Já o CRB também tem compromisso pela Copa do Brasil. A equipe alagoana irá encarar o Palmeiras, em São Paulo, quarta-feira, 9, às 19h, no Allianz Parque. Na Série B, seu compromisso é em casa no Rei Pelé, às 16h30 do sábado, 12 de junho, contra o Confiança. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​CRUZEIRO 3 x 4 CRBData: 6 de junho de 2021Horário: 18h15 (de Brasília)Local: Estádio Mineirão, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Douglas Marques das Flores (SP)Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)Cartões amarelos: Ramon (CRU), Ewandro (CRB), Jadson (CRU-no banco de reservas), Claudinei (CRB)Cartões vermelhos:Gols: Marthã, aos 4’-1ºT(0-1), Airton, aos 8’-1ºT (1-1)Diego Torres, aos 31’-1ºT(1-2), Hyuri, aos 6’-2ºT(1-3), Ramon, aos 13’-2ºT(2-3), Matheus Barbosa, aos 40’-2ºT(3-3), Jean Patrick, aos 42’-2ºT(3-4) CRUZEIRO (Técnico: Felipe Conceição)​Lucas França; Cáceres,, Joseph, Ramón e Matheus Pereira; Flávio (Matheus Barbosa, aos 39’-2ºT), Rômulo; Bruno José, Airton (Felipe Augusto, aos 41’-2ºT), Guilherme Bissoli e Rafael Sobis (Stênio, aos 10’-2ºT)