Em jogo de seis gols, Chelsea empata com o Zenit e fica com a segunda posição no Grupo H da Champions

Tudo igual em São Petersburgo. Na Gazprom Arena, palco da final da atual edição da Champions League, o Chelsea visitou o Zenit nesta quarta-feira e empatou com os russos por 3 a 3 pela última rodada do Grupo H do principal torneio de clubes do mundo. Timo Werner (duas vezes) e Lukaku marcaram para os londrinos, enquanto Claudinho, Azmoun e Ozdoev fizeram para os donos da casa. Com o resultado, os britânicos ficam com em segundo na chave, já que a Juventus venceu o Malmö por 1 a 0 no outro jogo do grupo.
GOL NO INÍCIOO Chelsea precisou de apenas um minuto para abrir o placar em São Petersburgo. Após cobrança de escanteio de Barkley pelo lado esquerdo, o zagueiro Christensen desviou de cabeça e a bola sobrou livre para o atacante Timo Werner na pequena área. Sozinho, o camisa 11 só desviou para o gol.
IGUAL DE NOVONa etapa final, foi a vez do Chelsea empatar a partida mais uma vez. Em bela jogada, Barkley tocou para Timo Werner dentro da área, que não foi fominha e entregou para Lukaku. O camisa 9 só teve o trabalho de dominar e mandar para o fundo das redes aos 16 minutos.
SEQUÊNCIAJá classificado, o Chelsea entrou em campo apenas para definir as primeiras colocações do Grupo H. Agora os Blues aguardam o sorteio das oitavas de final, que acontecerá na próxima segunda-feira (13). Os jogos da próxima fase acontecerão entre fevereiro e março de 2022.