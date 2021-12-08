Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Em jogo de seis gols, Chelsea empata com o Zenit e fica com a segunda posição no Grupo H da Champions
Blues saem na frente, russos viram com brilho brasileiro, atuais campeões voltam a liderar o placar, mas donos da casa marcam nos acréscimos. Juve vence e ingleses ficam no pote 2...
LanceNet

08 dez 2021 às 16:48

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 16:48

Tudo igual em São Petersburgo. Na Gazprom Arena, palco da final da atual edição da Champions League, o Chelsea visitou o Zenit nesta quarta-feira e empatou com os russos por 3 a 3 pela última rodada do Grupo H do principal torneio de clubes do mundo. Timo Werner (duas vezes) e Lukaku marcaram para os londrinos, enquanto Claudinho, Azmoun e Ozdoev fizeram para os donos da casa. Com o resultado, os britânicos ficam com em segundo na chave, já que a Juventus venceu o Malmö por 1 a 0 no outro jogo do grupo.
GOL NO INÍCIOO Chelsea precisou de apenas um minuto para abrir o placar em São Petersburgo. Após cobrança de escanteio de Barkley pelo lado esquerdo, o zagueiro Christensen desviou de cabeça e a bola sobrou livre para o atacante Timo Werner na pequena área. Sozinho, o camisa 11 só desviou para o gol.
IGUAL DE NOVONa etapa final, foi a vez do Chelsea empatar a partida mais uma vez. Em bela jogada, Barkley tocou para Timo Werner dentro da área, que não foi fominha e entregou para Lukaku. O camisa 9 só teve o trabalho de dominar e mandar para o fundo das redes aos 16 minutos.
SEQUÊNCIA​​​Já classificado, o Chelsea entrou em campo apenas para definir as primeiras colocações do Grupo H. Agora os Blues aguardam o sorteio das oitavas de final, que acontecerá na próxima segunda-feira (13). Os jogos da próxima fase acontecerão entre fevereiro e março de 2022.
Crédito: Chelseavenciaatéos48minutosdosegundotempo,maslevouempate(Foto:OLGAMALTSEVA/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chelsea
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados