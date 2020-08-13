Em jogo de pouca inspiração, Fluminense e Palmeiras só empatam

A estreia do Palmeiras no Campeonato Brasileiro após o título paulista foi em ritmo lento. Nesta quarta-feira, no Maracanã, a equipe de Vanderlei Luxemburgo ficou apenas no empate por 1 a 1 com o Fluminense, que segue sem vencer na competição. Luiz Adriano, um dos destaques em campo, abriu o placar para os paulistas, mas Evanilson deixou tudo igual para os cariocas.
Com esse resultado, o Flu conquista o primeiro ponto no Brasileirão e sobe para a 13ª posição. Na próxima rodada, a equipe de Odair Hellmann recebe o Internacional. Com apenas este ponto e uma partida, o Alviverde fica em 11º e terá o Goiás, em casa, no sábado.
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POSSE TRICOLOR, GOL ALVIVERDE
Com uma nova formação após a derrota na estreia, o Fluminense foi à campo no Maracanã com a ideia de propor o jogo contra o Palmeiras. Apesar de ter 70% de posse em vários momentos, o Tricolor novamente mostrou problemas na criação e, desorganizado, foi pouco perigoso. Melhor para os paulistas, que dificultaram a já deficiente saída de bola do time carioca e, em um desarme de Vitor Hugo em Fred, Luiz Adriano abriu o placar.
LESÃO E GOL DO FLU
Com um jogo mais reativo do Palmeiras, sem aproximação e apostando na marcação, mesmo depois de sair na frente, o Flu continuou sem inspiração. O cenário mudou após a saída de Fred. Aos 32, o ídolo do Tricolor sentiu a coxa e precisou ser substituído. Seis minutos depois, Marcos Paulo, substituto do camisa 9, deu o passe para Evanilson bater Viña no alto, dominar no peito e chutar forte. Luan ainda matou Jailson no lance quando desviou a bola.LENTIDÃO
O segundo tempo foi ainda mais lento do que o primeiro e tecnicamente fraco. Mesmo com as substituições, os goleiros pouco precisaram trabalhar. As únicas duas oportunidades criadas foram com Marcos Paulo, chutando por cima, pelo Flu, e Luiz Adriano, com finalização para fora, para os visitantes. O Palmeiras tocou a bola, mas foi pouco para cima. O Fluminense conseguiu com o problema na criação.
MUITAS FALTAS
O que se manteve mesmo na segunda etapa foi o alto número de faltas dos dois lados. Foram 49 no total e seis cartões amarelos, sendo três para cada lado. Mesmo sem lances de brigas ou confusões grandes, as duas equipes pararam muito a partida.
FLUMINENSE 1 X 1 PALMEIRASData/Hora: 12/08/2020, às 21h30Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Rafael Traci (FIFA - SC)Renda e público: portões fechadosAuxiliares: Alex dos Santos (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)Cartões amarelos: Fred, Evanilson eWellington Silva (FLU), Luan, Rony e Gustavo Scarpa (PAL)
GOLS: Luiz Adriano, 14’/1ºT (0-1), Evanilson, 38’/1ºT (1-1)
FLUMINENSE: Muriel, Igor Julião, Nino, Luccas Claro e Egídio; Dodi, Yago Felipe (Paulo Henrique Ganso, 22’/2ºT) e Michel Araújo; Nenê (Luiz Henrique, 30’/2ºT), Evanilson (Wellington Silva, 30’/2ºT) e Fred (Marcos Paulo, 32’/1ºT). Técnico: Odair Hellmann
PALMEIRAS: Jailson; Marcos Rocha; Luan, Vitor Hugo e Matías Viña; Gabriel Menino (Patrick de Paula, 14’/2ºT), Bruno Henrique (Ramires, 28’/2ºT) e Raphael Veiga (Lucas Lima, 14’/2ºT); Rony (Willian, 14’/2ºT), Zé Rafael (Gustavo Scarpa, 28’/2ºT) e Luiz Adriano. Técnico: Vanderlei Luxemburgo