Em jogo de polêmica no VAR, Flamengo volta a vencer o ABC e avança na Copa do Brasil

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

A vaga encaminhada na ida levou o Flamengo a ir a Natal com uma equipe reserva e repleta de garotos da base, nesta quinta-feira, para o duelo diante do ABC, na volta das oitavas de final da Copa do Brasil, onde até Renato Gaúcho se poupou. A vantagem rubro-negra de 6-0 trouxe um quê de amistoso ao embate na Arena das Dunas, encerrado em 1 a 0 para o clube carioca, com gol de João Gomes, e uma polêmica referente ao VAR, descalibrado em lance de bola na rede a favor dos visitantes.

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O sorteio das quartas ocorrerá nesta sexta-feira, às 15h, na sede da CBF. Último classificado, o Flamengo se juntou a Athletico, Atlético-MG, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Santos e São Paulo na próxima fase - não há restrições quanto aos adversários.

GOLEIRÃO FEZ O NOME DELE

O primeiro tempo do jogo em Natal foi econômico em bolas na rede. Aliás, ninguém balançou o barbante, e isso ocorreu principalmente graças ao goleiro Welligton, do ABC. Ele fechou a baliza e fez importantes defesas ao longo da etapa inicial, principalmente nos arremates de Vitinho - incluindo uma belíssima cobrança de falta, que por pouco não findou o longevo jejum do clube, que completou três anos recentemente. No lance em que não tocou na bola, Pedro tentou encobri-lo, frente a frente, após saída errada dos aguerridos - porém limitados - mandantes, mas ela chorou e se perdeu na linha de fundo.

VAR EM FOCO

Antes do intervalo, o árbitro de vídeo, Rodrigo Dalonso Ferreira, não viu um puxão em Léo Pereira em lance de bola parada. O aparente pênalti não foi assinalado e culminou em muita reclamação do lado rubro-negro. No segundo tempo, quando o Fla acelerou nos minutos iniciais para abrir o placar, Michael recebeu uma escorada açucarada de Pedro, de primeira, e completou para a rede. Mas houve marcação de impedimento, ajustado, após consulta ao VAR. No entanto, por problema operacional (calibragem de câmera) da tecnologia, as linhas não foram traçadas, e, assim, prevaleceu a decisão de campo.

GOMES, O ARTILHEIRO SOLITÁRIO ​Depois do gol anulado de Michael, a partida entrou em marcha lenta. Uma morosidade deu o tom do jogo, que só teve a rede balançada na reta final, quando os dois times já tinham feito diversas trocas e estavam em ritmo de treino. O autor do gol solitário foi João Gomes, que se infiltrou na área, após Vitinho tocar de cabeça, que, por sua vez, recebera uma inversão primorosa de Pedro (o melhor em campo). O Flamengo, no geral, jogou para o gasto e teve a maioria da molecada numa noite apagada.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

O Flamengo, agora, volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será neste domingo, às 18h15, no Maracanã e pela 15ª rodada. Já o ABC terá a sua prioridade na temporada como a missão a seguir: receber o Caucaia pela Série D, na segunda-feira, às 16h no Frasqueirão, pelo Grupo 3.

FICHA-TÉCNICAABC x Flamengo - Oitavas de final da Copa do Brasil (volta)Estádio: Arena das Dunas, em Natal (RN)Data e hora: 5 de agosto de 2021, às 21h30Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)Assistentes: Helton Nunes (SC) e Éder Alexandre (SC)Árbitro de vídeo: Rodrigo Dalonso Ferreira (VAR-FIFA/SC)Gramado: bomCartões amarelos: Wesley Pimbinha, Claudinho, Wallyson (ABC) / João Gomes (FLA)Cartões vermelhos: -

GOLS: João Gomes, 39'/2ºT (0-1)

FLAMENGO (Técnico: Maurício Souza)Gabriel Batista; Matheuzinho (Lázaro, 27'/2ºT), Bruno Viana, Léo Pereira (Gabriel Noga, 27'/2ºT) e Ramon; João Gomes, Thiago Maia (Max, 27'/2ºT) e Vitinho (Daniel Cabral, 44'/2ºT); Rodinei, Michael (Vitor Gabriel, 37'/2ºT) e Pedro.