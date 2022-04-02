  • Em jogo com três pênaltis para Real Madrid, Benzema é protagonista e clube merengue vence o Celta de Vigo
futebol

Em jogo com três pênaltis para Real Madrid, Benzema é protagonista e clube merengue vence o Celta de Vigo

Atacante francês foi responsável por anotar os dois gols da vitória, embora tenha desperdiçado uma cobrança de pênalti...

Publicado em 02 de Abril de 2022 às 15:23

LanceNet

02 abr 2022 às 15:23
Em um jogo muito difícil, o Real Madrid conquistou uma grande vitória sobre o Celta de Vigo por 2 a 1 pelo Campeonato Espanhol. O clube merengue teve três pênaltis favoráveis no confronto e Benzema converteu duas cobranças, embora tenha parado uma vez em Dituro. Com o triunfo, os Blancos seguem na busca pelo título da La Liga.REAL NA FRENTEA primeira etapa foi marcada pelo equilíbrio e por grandes oportunidades. Aos 13 minutos, o Celta de Vigo chegou com perigo com Denis Suárez recebendo passe na entrada da área e batendo para grande defesa de Courtois. O Real Madrid respondeu com Vinícius Júnior sendo lançado em profundidade e finalizando para boa intervenção de Dituro. Aos 18, os merengues saíram na frente com Benzema convertendo em cobrança de pênalti.
QUASE SAIU O EMPATEApós o gol do Real Madrid, o Celta de Vigo buscou o empate e quase conseguiu com Aspas cobrando falta, mas Courtois fazendo outra bela defesa. Aos 38 minutos, Thiago Galhardo recebeu cruzamento na área e cabeceou na trave antes da bola entrar no gol, mas como Aspas atrapalhou a ação defensiva de Alaba, o tento foi anulado pelo VAR.
INÍCIO QUENTENa segunda etapa, a partida seguiu movimentada como nos 45 minutos iniciais. No primeiro ataque do Real Madrid, Modric recebeu passe na entrada da área e bateu com perigo para grande defesa de Dituro. O Celta respondeu com Nolito recebendo cruzamento rasteiro da esquerda e, livre de marcação, igualou o marcador.
OPEN BAR DE PÊNALTIAos 18 minutos, Benzema teve a chance de colocar o Real Madrid à frente do placar após Rodrygo sofrer pênalti, mas o artilheiro merengue finalizou para grande defesa de Dituro. Aos 24, foi a vez de Mendy sofrer uma falta na grande área e o atacante francês não desperdiçou outra cobrança e colocou o time da capital em vantagem novamente.
Crédito: Real Madrid conquistou boa vitória sobre o Celta de Vigo pela La Liga (MIGUEL RIOPA/AFP

