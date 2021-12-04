Em jogo com duas viradas, Atalanta vence o Napoli e se aproxima da liderança do Campeonato Italiano

A briga pela liderança do Campeonato Italiano esquenta cada vez mais neste final de primeiro turno. Neste sábado, a Atalanta aproximou-se do topo da tabela ao vencer o Napoli fora de casa pelo placar de 3 a 2 em jogo com duas viradas.Veja a tabela do Italiano

NA FRENTEJá no início do confronto deste sábado, a Atalanta foi ao ataque para buscar abri o placar do jogo, sendo eficaz rapidamente. Com apenas sete minutos de partida, o time visitante marcou o primeiro gol com Ruslan Malinovskyi após assistência de Zapata.

PRIMEIRA VIRADAO time do Napoli conseguiu reagir apenas perto do fim da primeira etapa, aos 40 minutos, com gol de empate marcado por Piotr Zielinski. A virada do time da casa chegou apenas no segundo tempo, quando Mertens colocou a equipe na frente do placar.

IGUAL NOVAMENTEA equipe da Atalanta, mesmo após sofrer a virada, não desistiu do jogo, e foi ao ataque por mais. Com 21 minutos da etapa final, o gol de empate da equipe de Bérgamo chegou após assistência do ítalo-brasileiro Rafael Tolói para o gol de Demiral.

EMOÇÃO!A emoção do jogo não parou no empate da Atalanta, e a equipe visitante seguiu no ataque para ficar novamente na frente do placar. Aos 26 minutos, o time foi eficaz novamente e, após uma assistência de Ilicic, Freuler fez o gol da vitória.

SEQUÊNCIAO Napoli enfrenta o Leicester City às 14:45h (de Brasília) desta quinta-feira pela Liga Europa. A Atalanta, por sua vez, atua às 17h (de Brasília) de quarta-feira pela Champions League contra o Villarreal.