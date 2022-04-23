Em jogo com chuva forte e queda de energia, Vasco empata com a Chapecoense na Arena Condá

Teve de tudo em Chapecó. Só não teve gols. Choveu muito, a energia elétrica caiu, mas Chapecoense e Vasco ficaram no 0 a 0 na Arena Condá, nesta sexta-feira. Resultado ruim para o Cruz-Maltino, que já vinha de dois empates. Os próximos compromissos das equipes são nesta terça e quarta-feiras. A Chape encara o Novorizontino, fora de casa, dia 26, e o Vasco pega a Ponte Preta, em São Januário, dia 27.VAI TER JOGO?A chuva já indicava uma partida ruim, e a energia elétrica da Arena Condá caiu pouco antes do horário marcado para o jogo. A partida atrasou oito minutos para começar, mas teve início. Com cinco minutos, Quintero errou um recuo e quase que Maranhão chegou antes de Thiago Rodrigues. Houve outras duas paralisações, mas que consumiram, surpreendentemente, apenas cinco minutos do tempo total do primeiro tempo.
TEVE JOGOQuando houve luz, a primeira grande chance foi aos 22 minutos. Raniel desviou de cabeça, só que Erick chutou mal, para fora. Dois minutos depois, Orejuela driblou Anderson Conceição e chutou firme, mas o goleiro do Vasco defendeu. Nos últimos minutos do primeiro tempo, os times atacaram na mesma sequência. Primeiro o Cruz-Maltino, com Zé Gabriel, aos trancos e barrancos, que parou no goleiro. No minuto seguinte, Lima chutou forte e o camisa 1 vascaíno defendeu. E ainda deu tempo de Perotti colocar uma bola na trave.
NADAO segundo tempo começou animado, mas com as dificuldades técnicas das equipes bastante nítidas. Aos 16, Figueiredo tentou de longe, mas a bola foi para fora. Aos 28, logo depois de entrar, Gabriel Pec tentou também de fora, e a bola também foi fora do alvo. Vinícius entrou na área e também tentou, este aos 39. Contudo, a dificuldade do gramado esperada para o primeiro tempo se confirmou na segunda etapa. Mas não houve mais nada. De gol? Zero.
FICHA TÉCNICACHAPECOENSE 0 X 0 VASCO
Data e horário: 22/4/2022, 21h30Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP)Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)VAR: Wagner Reway (PB)Cartões Amarelos: (CHA); Gabriel Dias (VAS)Cartões Vermelhos: -Público: 1.935 presentesRenda: R$ 62.880,00
Gols: Não houve
CHAPECOENSEVagner, Ronei, Leo, Victor Ramos e Fernando; Marcelo Freitas, Betinho (Claudinho, 28'/2ºT) e Lima (Matheus Bianqui, 11'/2ºT); Orejuela (Derek, 12'/2ºT), Perotti (Jonathan, 38'/2ºT) e Maranhão (Crystian, 28'/2ºT) - Técnico: Gilson Kleina.
VASCOThiago Rodrigues; Gabriel Dias (Weverton, 21'/2ºT), Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Yuri Lara (Matheus Barbosa, 43'/2ºT) e Zé Gabriel; Erick (Zé Santos, 21'/2ºT), Nene e Figueiredo (Vinícius, 28'/2ºT); Raniel (Gabriel Pec, 28'/2ºT) - Técnico: Zé Ricardo.