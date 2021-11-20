Em jogo com agressão a árbitro, Ponte Preta vence Confiança, fica na Série B e rebaixa rival

Neste sábado (20), a Ponte Preta garantiu a sua permanência na Série B. A Macaca venceu o Confiança por 1 a 0 com gol de Moisés na segunda etapa, e conseguiu os três pontos que assegurou a equipe na Segunda Divisão em 2022. Com o resultado, a Ponte Preta chegou aos 46 pontos, na 13ª colocação. Com 11 vitórias na competição, o time não pode ser ultrapassado pelo Vitória, que ainda disputa duas partidas mas pode chegar a apenas dez triunfos. Por outro lado, o Confiança confirmou o seu rebaixamento para a Série C. As equipes disputam a última rodada no próximo domingo (28), às 16h (horário de Brasília).JOGO EQUILIBRADO!Mesmo fora de casa, a Ponte Preta teve a primeira oportunidade no ataque com Moisés. Com dificuldades para encaixar um bom lance, o meia Álvaro cruzou pela direita, a bola sobrou para Ítalo, que não conseguiu marcar para o Confiança.
Mais tarde, a Macaca voltou aos campo ofensivo, desta vez, Marcelo Hermes cobrou escanteio e na sobra, Yago chutou de voleio, por cima. Em seguida, Álvaro bateu com categoria e Ivan fez uma ótima defesa. Por fim, na última boa chance da primeira etapa, Rodrigão recebeu na entrada da área, ajeitou e bateu bonito, mas para fora.
OLHA O GOL!Na volta do intervalo, a primeira boa chance foi do Confiança. Após lance na esquerda, a bola ficou com Caique Sá, que de perna direita, acertou a trave. A resposta da Ponte foi com Rodrigão, que em chute forte obrigou Rafael Santos a fazer grande defesa.
Aos 28', Rodrigão acertou um drible, a bola ficou para Moisés, que cara a cara com o goleiro não desperdiçou. Logo depois, Matheus Anjos quase ampliou o marcador. Aos 39', Neto Berola foi expulso e ainda deu um chute no pé do árbitro.FICHA TÉCNICA DA PARTIDA Confiança 0 x 1 Ponte Preta Local: Arena Batistão, Sergipe Data/horário: 20 de novembro de 2021, às 16h30 (horário de Brasília)Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)Assistente 1: Fabricio Vilarinho da Silva (GO)Assistente 2: Bruno Raphael Pires (GO)Quarto árbitro: Diego da Silva (SE)Árbitro de vídeo (VAR): Leone Carvalho Rocha (GO)Gols marcados: Moisés (28'/2T) (0-1)Cartões amarelos: Caique Sá (Confiança), Marcos Júnior, Léo Naldi, Yago (Ponte Preta)Cartões vermelhos: Neto Berola (Confiança)
CONFIANÇA: Rafael Santos; Caique Sá (Rafael Vila 11'/2T), Nirley, Adalberto e Lucas Sampaio; Vinicius Barba (Tiago Reis 34'/2T), Adriano (34'/2T Marcelinho) e Álvaro; Willians Santana (Robinho 24'/2T), Ítalo (Neto Berola 11'/2T) e Hernane. Técnico: Luizinho Lopes.
PONTE PRETA: Ivan; Kevin (Felipe Albuquerque 46'/2T), Thiago Lopes, Ednei e Marcelo Hermes; Yago (Gustavo Cipriano 46'/2T), Léo Naldi (André Luiz 34'/2T), Marcos Júnior (Matheus Anjos 24'/2T) e Fessin (Iago - intervalo); Moisés e Rodrigão. Técnico: Gilson Kleina