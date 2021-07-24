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Em jogo agitado, São Paulo e Flamengo empatam em Cotia na ida da semifinal do Brasileiro sub-17

Tricolor abriu dois gols de vantagem, Rubro-Negro virou, mas falha do goleiro Dyogo no final permitiu empate dos são-paulinos. Volta acontece semana que vem, na Gávea...

Publicado em 24 de Julho de 2021 às 16:09

LanceNet

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Publicado em 

24 jul 2021 às 16:09
Crédito: Fernando Teixeira/Saopaulofc.net
São Paulo e Flamengo ficaram no empate por 3 a 3 em Cotia, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Brasileiro sub-17. O Tricolor chegou a abrir dois gols de vantagem, o Rubro-Negro virou, mas o clube paulista deixou tudo igual no final da partida, com falha do goleiro Dyogo. A partida começou melhor para os donos da casa. Logo aos dois minutos, Rodriguinho cobrou escanteio, a defesa do Flamengo afastou parcialmente e a bola sobrou na entrada da área. Kayque bateu de primeira, no canto do goleiro e abriu o placar para o São Paulo. Dez minutos depois, Zé Wellinton vacilou dentro da área, acabou desarmado e a bola sobrou para Caio, que ampliou a vantagem.
No entanto, o Flamengo melhorou na partida e chegou a virada antes do intervalo. Primeiro, JP aproveitou bola sobrada após escanteio e diminuiu, aos 26 minutos. Aos 34, Matheus Gonçalves disparou pela direita, invadiu a área, mas acabou caindo desequilibrado. Mesmo no chão, o meia conseguiu fazer o toque para Mateusão, que desviou para empatar a partida em Cotia. O gol da virada veio aos 40, com um golaço. Petterson desceu em velocidade pela esquerda e fez o cruzamento rasteiro. Mateusão fez o corta-luz para Matheus Gonçalves. O meia dominou e bateu colocado, no ângulo do goleiro Leandro.
TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!A segunda etapa foi mais morna, sem muitas chances de gols. Quando tudo parecia definido, aos 44 minutos, Dyogo errou passe na saída de bola e deu de graça para Eduardo Brito, que só empurrou para o fundo das redes, empatando a partida e dando números finais ao jogo.
Agora, quem vencer o jogo de volta, fica com a vaga na final do Brasileirão sub-17. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis. O segundo e decisivo jogo da semifinal acontece no próximo sábado, às 14h, na Gávea, no Rio de Janeiro.

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