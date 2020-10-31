Em jogo agitado, Botafogo e Ceará empatam pelo Brasileirão

A 19ª rodada do Campeonato Brasileiro foi aberta com um empate. Neste sábado, Botafogo e Ceará ficaram no 2 a 2 em um jogo maluco disputado no Estádio Nilton Santos. Keisuke Honda e Matheus Babi fizeram os gols do Glorioso, que perdeu um pênalti com Victor Luís, enquanto Cléber e Leandro Carvalho balançaram as redes para o Vozão.
Apesar do bom do jogo, o resultado não foi bom para nenhuma das equipes. O Botafogo chegou a 20 pontos e está, neste momento, na 14ª colocação, mas ainda pode terminar a rodada na zona de rebaixamento. O Ceará, com 23, continua em 10º.
Agora, as duas equipes voltam a se concentrar na Copa do Brasil. Na próxima terça-feira, às 19h, o Botafogo tentará reverter uma desvantagem de 1 a 0 diante do Cuiabá, na Arena Pantanal. O Ceará, que empatou sem gols com o Santos, resolve a parada na quarta-feira, na Arena Castelão, às 19h.
No Campeonato Brasileiro, a dupla entra em campo apenas no outro domingo. Pela 20ª rodada, o Botafogo medirá forças com o Bahia, às 18h15, na Arena Fonte Nova. Às 20h30, o Ceará recebe o Sport na Arena Castelão.
HONDA ABRE O PLACAR!Pressionado por resultados, o Botafogo começou ligado no ataque. As mudanças colocadas por Flávio Tenius resultaram em um time mais leve e que chegava ao ataque com mais facilidade, tendo Matheus Babi bastante acionado nos primeiros minutos.
Um dos jogadores que recebeu chance foi um dos protagonistas do gol. Em drible, Lecaros foi derrubado dentro da área por Bruno Pacheco. Na cobrança de pênalti, aos 15 minutos, Keisuke Honda deslocou Fernando Prass e começou a contagem do marcador para o Alvinegro.
VOZÃO TENTA CORRER ATRÁS, MAS BOTAFOGO NÃO DEIXAA alegria do Botafogo parecia que duraria pouco. Em uma jogada de velocidade, Léo Chú arrancou e encontrou Cléber na ponta esquerda. O atacante dominou, cortou para o meio e, com a perna destra, acertou o ângulo de Diego Cavalieri, igualando o marcador.
O Vozão passava a gostar do jogo, mas o Botafogo logo fez questão de voltar à vantagem. Em trama construída por Honda e Bruno Nazário, o camisa 10 cruzou na cabeça de Matheus Babi, que deslocou Fernando Prass e saiu para o abraço.
BOTAFOGO MANDA CHANCE DE AMPLIAR PARA O CÉUO Botafogo não colocou o pé no freio com o segundo gol. Com uma postura leve, o time chegava ao terço final e incomodava o Ceará com frequência. A equipe comandada por Flávio Tenius teve outra chance clara de gol quando um cruzamento de Victor Luís bateu na mão de Eduardo dentro da área.
Em vez de Honda, autor do primeiro gol, optou-se por colocar o próprio camisa 6 na cobrança. Victor Luís, porém, exagerou na força: a finalização foi por cima do gol. Mesmo assim, o Botafogo finalizou o primeiro tempo em vantagem.
GOLPE RÁPIDOGuto Ferreira voltou com mudanças do intervalo e não demorou para a postura do Ceará também passar por diferenças. Logo aos cinco minutos, a defesa do Botafogo bateu cabeça e Vina acionou Leandro Carvalho, um dos havia entrado na etapa complementar, para empatar.
A estratégia de ter um meio-campo leve para o Botafogo teve lá suas consequências: já para a metade do segundo tempo, Honda e Bruno Nazário sentiram o jogo e o ritmo do Alvinegro caiu.
PRESSÃO FINAL!Mesmo cansado, o Botafogo teve uma injeção de ânimo. Aos 39 minutos, Luiz Otávio, ao dar um passe, deixou o braço e acertou Caio Alexandre. O zagueiro já tinha cartão amarelo e, ao levar o segundo, foi expulso. Imediatamente após o vermelho, o Alvinegro colocou Pedro Raul em campo - e o Ceará, por sua vez, reforçou a defesa com Eduardo Brock.
O Botafogo não poupou esforços para empatar o jogo nos minutos finais. A equipe comandada por Flávio Tenius, inclusive, chegou perto de balançar as redes: após um cruzamento, a bola sobrou dentro da área para Kelvin, que obrigou Fernando Prass a fazer uma grande defesa.
EXPULSÃO NA ESTREIAO Botafogo também ficou com um jogador a menos nos minutos finais da partida. Após um desarme de Charles, Ivan Angulo, que estreava pelo Alvinegro, deu um carrinho no jogador do Ceará e levou o segundo amarelo. O jogo recheado com emoções resultou em um ponto para cada equipe.
FICHA TÉCNICABOTAFOGO x CEARÁ
Data/Hora: 31/10/2020, às 17hLocal: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA)Assistentes: Bruno Boschilia (FIFA - PR) e Elicarlos Franco de Oliveira (BA)Árbitro de vídeo: Márcio Henrique de Gois (SP)Gramado: BomCartões amarelos: Bruno Nazário, Marcelo Benevenuto, Keisuke Honda e Angulo (BOT); Luiz Otávio, Tiago Pangussat, Guto Ferreira, Fabinho, Leandro Carvalho e Wescley (CEA)Cartões vermelhos: Luiz Otávio (CEA) e Ivan Angulo (BOT)
Gols: Honda (1-0, 15'/1ºT), Cléber (1-1, 23'/1ºT), Matheus Babi (2-1, 28'/1ºT), Leandro Carvalho (2-2, 5'/2ºT)
BOTAFOGO: Diego Cavalieri; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu, Victor Luís; Caio Alexandre (Pedro Raul 42'/2ºT), Keisuke Honda (José Welison 31'/2ºT), Bruno Nazário; Lecaros (Kelvin 49'/1ºT), Matheus Babi, Warley (Ivan Angulo 31'/2ºT). Técnico: Flávio Tenius.
CEARÁ: Fernando Prass; Eduardo, Tiago Pangussat, Luiz Otávio, Bruno Pacheco; Charles, Fabinho (Wescley 30'/2ºT); Lima (Rick/Intervalo), Vina (Fernando Sobral 30'/2ºT), Léo Chú (Leandro Carvalho/Intervalo) (Eduardo Brock 42'/2ºT); Cléber. Técnico: Guto Ferreira.