Em jogo adiantado por causa do Mundial de Clubes, Chelsea empata com o Brighton fora de casa no Inglês

Tudo igual no sul da Inglaterra. Nesta terça-feira, o Chelsea visitou o Brighton, pela Premier League, e as equipes empataram em 1 a 1. Ziyech fez para os Blues, enquanto Webster marcou para o time da casa. O duelo aconteceria somente em fevereiro, mas foi adiantado por causa do Mundial de Clubes.DE FORA DA ÁREAJogando fora de casa, o Chelsea tentou controlar as ações no primeiro tempo e foi para o intervalo vencendo por 1 a 0. Aos 28 minutos, Kanté entregou para o marroquino Ziyech, que arriscou chute de fora da área. O camisa 22 acertou no canto do goleiro Robert Sánchez e não deu chances de defesa.

+ Veja a tabela e os jogos da Premier League

DE CABEÇANa etapa final, o Brighton se lançou ao ataque em busca do gol de empate, que veio aos 15 minutos. Depois de cobrança de escanteio do argentino Mac Allister pelo lado esquerdo, o zagueiro Webster e mandou bonito de cabeça para o fundo das redes.

JOGO ADIANTADOA partida desta terça-feira precisou ser adiantada em virtude da participação do Chelsea no Mundial de Clubes, visto que os Blues irão para os Emirados Árabes para jogar o torneio da Fifa. O jogo inicialmente estava marcado para ocorrer entre os dias 8 e 10 de fevereiro.

+ Coutinho, campeões do Real Madrid, Antony, Evanílson… Os destaques brasileiros no fim de semana do futebol europeu

SEQUÊNCIA​Brighton e Chelsea voltam a campo no próximo domingo, pelo Campeonato Inglês. O time do sul britânico encara o Leicester, fora de casa, enquanto a equipe londrina tem compromisso com rival Tottenham, sob seu domínio.