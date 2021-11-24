Em jejum fora de casa, Corinthians pegará rival em duelo com mais de 30 mil, maior público do ano no Ceará

A partida entre Corinthians e Ceará, nesta quinta-feira, às 20h, no Castelão, em Fortaleza, terá o recorde de público do ano em um duelo realizado em solo cearense. O Vozão confirmou que mais de 30 mil ingressos já foram vendidos para o confronto válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Com essa carga de entradas já comercializada, o jogo entre os dois clubes vai superar a marca de 28.037 torcedores que estiveram presentes no clássico entre Fortaleza e Ceará, no último dia 17, no mesmo Castelão, pela 33ª rodada do Brasileirão. Naquela ocasião, o alvinegro local goleou o rival por 4 a 0.

Atuando com o estádio cheio na capital cearense, o Timão tentará encerrar um longo jejum de vitórias fora de casa, onde não ganha uma partida desde o dia 28 de agosto, quando derrotou o Grêmio por 1 a 0, em Porto Alegre, pela penúltima rodada do primeiro turno deste Campeonato Brasileiro.Depois daquele jogo no Sul, a equipe comandada pelo técnico Sylvinho acumulou quatro derrotas e três empates em sete confrontos como visitante na competição, na qual ocupa hoje o quarto lugar, com 53 pontos, fechando o G4, a zona de classificação direta à fase de grupos da Copa Libertadores.

O Corinthians, por sinal, entrou nesta semana com uma representação via CBF no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para reclamar do valor fixado pelo Ceará para o ingresso do torcedor visitante para o jogo desta quinta-feira.

O clube reclamou do fato de que foi disponibilizado aos seus torcedores apenas entradas do setor superior sul do Castelão, ao preço de R$ 150, sendo que o valor total da entrada acaba saindo por R$ 168 por conta de uma taxa de conveniência de R$ 18 cobrada de quem adquire o bilhete pela internet. E para os torcedores que têm acesso à meia-entrada, o valor ficaria R$ 93.

A alegação do Alvinegro é a de que o Estatuto do Torcedor prevê que os preços dos ingressos da torcida visitante seja equiparado a média dos outros setores do estádio. E a entrada do setor mais caro do Castelão custa R$ 200, apenas R$ 32 a mais que o valor praticado para os visitantes neste confronto.