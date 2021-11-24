Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Em jejum fora de casa, Corinthians pegará rival em duelo com mais de 30 mil, maior público do ano no Ceará
futebol

Em jejum fora de casa, Corinthians pegará rival em duelo com mais de 30 mil, maior público do ano no Ceará

Vozão confirma quantidade de ingressos já vendidos para o confronto desta quinta-feira, no Castelão, que terá número recorde de torcedores em um jogo em solo cearense em 2021...

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 18:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 nov 2021 às 18:19
A partida entre Corinthians e Ceará, nesta quinta-feira, às 20h, no Castelão, em Fortaleza, terá o recorde de público do ano em um duelo realizado em solo cearense. O Vozão confirmou que mais de 30 mil ingressos já foram vendidos para o confronto válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Veja até quando vai o contrato de cada jogador do Corinthians
Com essa carga de entradas já comercializada, o jogo entre os dois clubes vai superar a marca de 28.037 torcedores que estiveram presentes no clássico entre Fortaleza e Ceará, no último dia 17, no mesmo Castelão, pela 33ª rodada do Brasileirão. Naquela ocasião, o alvinegro local goleou o rival por 4 a 0.
Atuando com o estádio cheio na capital cearense, o Timão tentará encerrar um longo jejum de vitórias fora de casa, onde não ganha uma partida desde o dia 28 de agosto, quando derrotou o Grêmio por 1 a 0, em Porto Alegre, pela penúltima rodada do primeiro turno deste Campeonato Brasileiro.Depois daquele jogo no Sul, a equipe comandada pelo técnico Sylvinho acumulou quatro derrotas e três empates em sete confrontos como visitante na competição, na qual ocupa hoje o quarto lugar, com 53 pontos, fechando o G4, a zona de classificação direta à fase de grupos da Copa Libertadores.
O Corinthians, por sinal, entrou nesta semana com uma representação via CBF no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para reclamar do valor fixado pelo Ceará para o ingresso do torcedor visitante para o jogo desta quinta-feira.
O clube reclamou do fato de que foi disponibilizado aos seus torcedores apenas entradas do setor superior sul do Castelão, ao preço de R$ 150, sendo que o valor total da entrada acaba saindo por R$ 168 por conta de uma taxa de conveniência de R$ 18 cobrada de quem adquire o bilhete pela internet. E para os torcedores que têm acesso à meia-entrada, o valor ficaria R$ 93.
A alegação do Alvinegro é a de que o Estatuto do Torcedor prevê que os preços dos ingressos da torcida visitante seja equiparado a média dos outros setores do estádio. E a entrada do setor mais caro do Castelão custa R$ 200, apenas R$ 32 a mais que o valor praticado para os visitantes neste confronto.
Crédito: TorcidadoCearáestarápresenteempesonoCastelãoparaapartidacontraoCorinthians(Foto:Divulgação/Ceará

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados