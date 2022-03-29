Em homenagem no Maracanã, Nene cita a possibilidade da SAF do Vasco: 'Vejo de maneira positiva para todos'

O Maracanã eternizou os pés de dois grandes personagens da história do futebol carioca. Nesta terça, Nene, meia-atacante do Vasco, e o ex-jogador e comentarista Pedrinho foram homenageados na Calçada da Fama do Estádio. Durante a celebração, o camisa 10 cruz-maltino falou sobre a possibilidade da venda de 70% da SAF vascaína para a empresa norte-americana 777 Partners.- Eu acho que para o time hoje em dia ser competitivo como outros. Infelizmente,por outras coisas que a gente não pode entrar sobre quem errou ou não errou. A questão é encontrar uma solução. Acho que isso que eu vejo do presidente (Jorge Salgado). Estava conversando com ele e com o pessoal da 777 (Partners). Ele realmente fez algo para tentar mudar e melhorar o clube - disse o jogador, e completou:

- Se é uma coisa que vai melhorar a estrutura do clube, vai melhorar o time, a competitividade. Se vai colocar o time de volta em uma possibilidade de estar voltando às suas glórias. Então, acho que para o torcedor, pelo espetáculo, estar voltando a ganhar títulos, que é o que todos querem. Se isso traz essa possibilidade, vejo de maneira positiva para todos - acrescentou.

Vale destacar que na última quinta-feira, o Conselho Deliberativo do clube carioca aprovou, na Sede Náutica da Lagoa, a proposta de alteração no Estatuto Social no intuito de incluir a possibilidade de constituição de uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF), de acordo com a legislação federal em vigor.

A próxima etapa do rito será a convocação de uma Assembleia Geral. Nela, os sócios terão a possibilidade de aprovarem ou não as mudanças no texto estatutário. Em seguida, haverão outras duas reuniões, uma do Conselho Deliberativo e outra novamente da Assembleia Geral para discutir sobre a constituição da SAF no clube e a proposta da 777 Partners.

Nene já disputou 157 partidas com a camisa do Gigante da Colina e balançou as redes em 53 oportunidades. Na atual temporada, entrou em campo 11 vezes, marcou cinco gols e deu quatro assistências. No Rio de Janeiro, ainda disputou 28 pelo Fluminense, quando disputou 116 jogos e marcou 28 gols.

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Em duas passagens do Campeonato Carioca, Nene acumula feitos importantes com a camisa do Vasco. Ele se buscou, o segundo maior artilheiro do clube carioca com 53 gols atrás apenas de Romário, estufou a rede do século em 131 oportunidades. Vale destacar que esses números foram retirados do levantamento do Blog Canal do Garone.