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Em homenagem ao Dia da Mulher, estádio do Corinthians muda de nome

Neo Química Arena trocou seu nome por Das Minas Arena neste mês de março...

Publicado em 08 de Março de 2021 às 18:39

LanceNet

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Publicado em 

08 mar 2021 às 18:39
Crédito: Divulgação
Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado neste dia 8, a Neo Química Arena trocou seu nome por Das Minas Arena neste mês de março. A inspiração vem do movimento #respeitaasminas, lançado em 2018, com o objetivo de sensibilizar a sociedade para o combate ao assédio sexual e à violência contra a mulher, com a participação da torcida e de jogadores do Corinthians. O nome e o logo com a homenagem estarão projetados no super telão leste do estádio durante todo o mês.Ainda como parte das homenagens às Mulheres, a Neo Química convidou sua embaixadora, a jogadora Marta, para entregar uma placa em comemoração à jogadora Ingryd Lima, que fez o primeiro gol olímpico corintiano marcado a arena.
Além de sair vencedora do campeonato Brasileiro de 2020, a equipe de futebol feminino do Corinthians viu a volante fazer história no jogo da semifinal da competição, em novembro, contra o Palmeiras. Ingryd se tornou a primeira pessoa a fazer um gol olímpico com a camisa do timão na Neo Química Arena. A última vez que a torcida havia comemorado um gol como esse, no masculino, foi em 2011, marcado pelo jogador Roberto Carlos.
O momento foi de emoção para as duas, e Marta comemorou o fato de ter sido uma mulher a fazer o primeiro gol olímpico corintiano da Neo Química Arena.
- Estou muito feliz de receber isso de você, que é minha inspiração - disse a volante Ingryd para Marta.
- Essa homenagem é uma das melhores coisas que está acontecendo na minha vida - completou.

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